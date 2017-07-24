به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی‌نیا در حاشیه اجرای طرح مبارزه با خورده فروشان مواد مخدر گفت: به خواست مردم دو طرح در ۲۴ ساعت گذشته اجرا شد و به ۱۰۰ در صد اهداف‌مان رسیدیم؛ بخش اول برخورد با مزاحمان نوامیس بود که ۸۶ نفر دستگیر شدند. همچنین دربارهٔ بحث مواد مخدر و فروشندگان مواد ۱۴۰ نقطه آلوده در سطح شهر تهران رصد شدند و ۶۱۲ نفر از شب گذشته تاکنون شناسایی شده و دستگیر شده‌اند. عزم‌مان را جزم کرده‌ایم که همه ۱۴۰ نقطه آلوده را پاکسازی کنیم.

وی افزود؛ دستگیرشدگان بیش از ۱۰ گرم انواع موادمخدر سنتی و صنعتی داشته‌اند و بیش از ۱۰ گرم از هر کدام از متهمان کشف شده است. از مردم خواهش داریم هر نقطه آلوده را از طریق ۱۱۰ گزارش دهند و خیال‌شان راحت باشد که قطعاً پلیس این نقاط را پاکسازی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۳۷۰ تا پاتوق مواد فروشی داشتیم و ۱۴۰ نقطه شناسایی شده، گفت: مردم می‌توانند به شناسایی نقاط بیشتر کمک کنند.. با این حال ۱۳ پاتوق اصلی شناسایی شده و تا هفته آینده همه ۱۳ پاتوق پاکسازی خواهد شد.

وی دربارهٔ کشفیات گفت: در ۴ ماه گذشته ۷ تن مواد مخدر کشف شده و ۱۹ باند منهدم شده‌اند. برخورد با موادفروشان یک کار شبکه‌ای است و ادامه‌دار است که اجرای طرح امروز و شناسایی و دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر خوب اجرا شد و به همه هدف‌هامان رسیدیم.

سردار ساجدی‌نیا گفت: بیشتر دغدغه مردم در اطراف میدان امام حسین (ع) معتادین متجاهر هستند، آنچه مردم و پلیس می‌خواهند هنوز محقق نشده است.

وی افزود: کمپ‌ها کفاف دستگیری‌های معتادان تهران را نمی‌دهد ظرفیت الان ۳ هزار نفر است، افراد دستگیر شده بعد از ۳ ماه دوباره به چرخه اعتیاد و کارتن‌خوابی و معتادان خیابانی بازمی‌گردند به نظرم باید بخش خصوصی در امر ایجاد کمپ‌ها همکاری کند و دیگر دستگاه‌ها نیز پای کار مبارزه با مواد مخدر بیابند.

وی با اعلام آمار ۱۲ هزار نفری معتادان متجاهر گفت: بیشتر دستگیرشدگان سابقه‌دار هستند و اراذل و اوباش درجه سه برشمرده می‌شوند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ دربارهٔ کودکان گمشده پایتخت هم با رد ادعای برخی شبکه‌ها بر سریالی بودن آن گفت: خوشبختانه یوسف کودک سه ساله شب گذشته در کلانتری ۱۲۸ تهران‌نو پیدا شد و اکنون تحقیقات از متهم خانمی که یوسف را به کلانتری منتقل کرده بود، ادامه دارد.

سردار ساجدی‌نیا گفت: تلاش‌های پلیسی برای پیدا کردن دختر بچه ۸ ماهه‌ای که به همراه ماشین مدرش به سرقت رفته است نیز ادامه دارد.