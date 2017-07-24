کشف ۱۴۴ دستگاه تلفن همراه قاچاق در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمدرضا امیری" گفت: به دنبال دریافت اخباری مبنی بر اینکه عده ای از قاچاقچیان سودجو اقدام به خرید یک محموله تلفن همراه از کشور عراق نموده و قصد انتقال آن به استان های مرکزی کشور را دارند، پس از بررسی و صحت و سقم خبر، موضوع در دستور کار کاراگاهان اداره مبازره با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی مسیر تردد و نوع خودروی حامل کالای قاچاق مشخص، و پس از رویت خودروی پراید حامل کالای قاچاق که از قبل شناسایی شده بود، متوقف و راننده نیز دستگیر شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودروی توقیفی۱۴۴ تلفن همراه قاچاق به ارزش تقریبی ۳ میلیارد ریال کشف شد و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی اعزام شد.

در چه صورت گواهینامه رانندگان ضبط می شود!؟

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه گفت: گواهینامه رانندگان در صورت ارتکاب تخلفاتی که نمره منفی دارند، ضبط خواهد شد.

سرهنگ "فضل الله شیری " عنوان کرد: ارتکاب تخلفات موضوع ماده ۷ قانون جرایم، ضمن اعمال قانون باعث اخذ نمره منفی برای صاحب گواهینامه خواهد شد.

وی افزود: دور زدن درجا و هرگونه حرکات نمایشی، حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ، تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت، سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه، عبور از چراغ قرمز راهنمائی و رانندگی، حرکت به طور مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزاد راه ها و بزرگراه ها و رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان از جمله این تخلفات است.

این مقام انتظامی ادامه داد: تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت، عبور از محل ممنوع، تجاوز به چپ از محور راه، عبور از وسایل نقلیه از پیاده رو، عدم رعایت حق تقدم عبور، دور زدن در محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، نقص فنی موثر یا نقص فنی در سامانه سیستم روشنائی در شب، عدم رعایت مقررات ایمنی، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک سمعک یا تجهیزات خاص، عدم توجه به فرمان پلیس ایست یا پرچم و عدم رعایت مقررات حمل بار از دیگر تخلفات مشمول نمره منفی به حساب می آید.

سرهنگ شیری با اشاره به اینکه نمره منفی بار اول ۳۰ نمره و ضبط گواهینامه به مدت سه ماه و در صورت تکرار ۲۵ نمره منفی و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و در صورت تخلف بار سوم با ۲۰ نمره منفی باعث ضبط گواهینامه به مدت یکسال و تنزل یک رتبه گواهینامه متخلف می شد.

این مقام انتظامی در پایان اعلام کرد: راننده در محدوده زمانی ضبط گواهینامه تا پایان محرومیت حق رانندگی نداشته و در صورت بی توجهی ضمن اعمال قانون، خودرو متوقف خواهد شد، همچنین در صورت بروز حوادث، شامل جرایم رانندگی بدون گواهینامه است که عواقب جبران ناپذیری دارد.

محموله سیگار قاچاق در کرمانشاه توقیف شد

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف بیش از ۱۴۸ هزار نخ سیگار قاچاق توسط ماموران یگان امداد خبر داد.

سرهنگ" رضا شیرزادی" توضیح داد: ماموران یگان امداد شب گذشته حین گشت زنی در محور قزانچی به یک دستگاه خودرو سمند مشکوک شدند و برای توقیف آن اقدام کردند.

وی افزود: ماموران این یگان پس از توقیف خودرو با استفاده از شگردهای خاص پلیسی، تعداد ۱۴۸ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه یادآور شد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۶۷۰ میلیون ریال ارزیابی کرده اند.

سرهنگ شیرزادی تصریح کرد: خودرو مذکور توقیف و بار مکشوفه نیز به ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز استان کرمانشاه تحویل داده شده است.

کشف ۶۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از کشف کالای قاچاق به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "همتعلی شکری" اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر تردد خودروهای حامل قاچاق در مسیر کرمانشاه- بیستون، با هماهنگی مقام قضائی، ماموران یگان امداد شهرستان با همکاری پاسگاه بیستون و پاسگاه با رعایت موازین شرعی و قانونی و حفظ حقوق شهروندی اقدام به برپایی ایستگاه ایست بازرسی در این محور کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی به ۱۲ دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق در این مسیر مشکوک و خودروهای مذکور را متوقف و بازرسی کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از خودروهای توقیفی ۳۲ قلم انواع لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال کشف شد و در این راستا ۱۲ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ شکری در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده و اطلاع از هرگونه قاچاق کالا و اقلام غیرمجاز مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام و نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خود در خصوص عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

کاهش ۲۳ درصدی وقوع سرقت در اسلام آباد غرب

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از کاهش ۲۳ درصدی وقوع انواع سرقت در چهار ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" گفت: پلیس شهرستان با کاهش ۲۳ درصدی سرقت ها در چهار ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رویکرد جامعه محوری، انجام عملیات های انتظامی و تشدید کنترل بر نقاط جرم خیز، اقدامات موثری انجام داد.

وی افزود: طی مدت مذکور سرقت مغازه ۱۰۰ درصد، اماکن دولتی ۳۳ درصد، سرقت خودرو ۳۸ درصد، احشام ۶۵ درصد، جیب بری ۱۰۰ درصد و سایر سرقت ها ۵۸ درصد کاهش وقوع پیدا کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: کشفیات سرقت داخل خودرو ۱۰۰ درصد، موتور سیکلت ۷۸ درصد و کیف قاپی ۱۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، همچنین کشفیات انواع مواد مخدر در این مدت چهار درصد افزایش یافته است.

سرهنگ سرتیپ نیا خاطرنشان کرد: در مدت مذکور ۱۰۱ فقره انواع سرقت توسط عوامل انتظامی و پلیس های تخصصی کشف شده است و ۷۹ نفر مجرم نیز در این ارتباط دستگیر و پس از اثبات جرم روانه زندان شده اند.