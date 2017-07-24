فراخوان هفتمین سالانه هنر معاصر «پرسبوک» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین سالانه هنر معاصر پرسبوک مانند دو دوره پیشین با تمرکز و تاثیر علم بر هنر و نیاز زیست محیطی پایه ریزی شده است و هنرمندان خلاق و نوگرا را به همکاری با یک پروژه فضامحور دعوت می کند. مکان در نظر گرفته شده برای این پروژه کبوترخانه های اصفهان است.

هفتمین هنر معاصر «پرسبوک» با محوریت مکانی کبوترخانه از هنرمندان می خواهد که با توجه به مستندات موجود در کانال تلگرام «پرسبوک» آثاری فضامحور و ملهم از محیط را به وجود آورند.

هدف این پروژه بازاندیشی اهمیت معماری و طراحی پایدار در مناطق خشک ایران و کمک به جلب توجه عموم مردم برای مرمت و احیای این بناها از طرف جامعه هنرمندان و معماران است.

معماری داخلی کبوترخانه ها مانند سایر آثار معماری ایرانی هم از عملکرد وافر و هم از فرم زیبایی پیروی کرده است. متاسفانه این برخورد فکور با اقلیم خشک ایران به مرور زمان از خاطره جمعی ما پاک شده است و بدین سان نیاز به یادآوری و احیای چنین شگردهایی در هنر و طراحی امروز به شدت محسوس است. متأسفانه کبوترخانه ها، مانند بسیاری دیگر از مظاهر هنری ایران ناشناخته مانده اند.

برنامه ریزان و طراحان هفتمین سالانه «پرسبوک» را ندا درزی و پاملا کریمی تشکیل می دهند و پویا آریان پور، شادمهر راستین، بهرنگ صمدزادگان، محمدرضا قانعی و پاملا کریمی داوری آثار این دوره را برعهده دارند.

امید قجریان مشاور هنری، مژده اتراک کوکیوریتور، مریم آموسا مدیریت رسانه، نسترن صفایی ساخت تندیس، صالح تسبیحی گرافیست و علیرضا ارواحی دبیری مباحث هنری این سالانه را به عهده دارند.

هنرمندان ایرانی برای شرکت در این رویداد باید ۵۰ هزار تومان به عنوان هزینه ثبت نام واریز کنند. مبلغ فوق صرف تامین بخشی از هزینه های اجرایی سالانه می شود.

هنرمندان حیطه هنرهای تجسمی، فیلمسازی، هنر صدا، هنر نور، هنر الیاف، سفال و سرامیک و معماری می توانند حداکثر سه اثر برای شرکت در سالانه ارائه و تصاویر آثار (حداقل یک مگا پیکسل) را به ایمیل دبیرخانه پرسبوک ارسال کنند.

هنرمندان شرکت کننده که تاییدیه ای از طرف «پرسبوک» تا تاریخ ۳۰ شهریور ۹۶ دریافت کنند، آثارشان به مرحله داوری و درصورت انتخاب نهایی به بخش نمایش آثار راه می یابند.

آثار ارائه شده باید از سال ۱۳۹۳ به بعد خلق شده و برای اولین بار به نمایش درآمده باشند، در غیر اینصورت دبیرخانه از پذیرش آثار معذور خواهد بود. زمان آثار ویدیو بیش از یک دقیقه نباشد.

در صورت چاپ کاتالوگ، کتاب یا بروشورهای تبلیغاتی، حق انتشار آثار در اینترنت و موارد مشابه متعلق به سایت «پرسبوک» و حامیان آن است.

دربخش جنبی کارگاه هنر محیطی در طبیعت سعی بر آن است تا با برگزاری کارگاه تخصصی در طبیعت، فضاهای جدیدی در زمینه خلق اثر هنری در بستری متفاوت ایجاد شود. در این کارگاه تلاش است با بیان مفهومی جدید برای سفر، ایده پردازی و خلق اثر هنری در طبیعت تجربه شوند. همچنین بررسی هنر محیطی و ابعاد گسترده آن، گرایشات زیست محیطی این هنر، پیوند آن با سفال و سرامیک و انجام اجراهایی در محیط پرداخته می شود.

این کارگاه سه روزه توسط هنرمندان این حیطه؛ عاطفه خاص و مجید ضیایی تدریس می شود.