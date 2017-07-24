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۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۸

معرفی نشریه؛

اولین دوفصلنامه علمی تخصصی تمدن نوین اسلامی منتشر شد

اولین دوفصلنامه علمی تخصصی تمدن نوین اسلامی منتشر شد

اولین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی تمدن نوین اسلامی ویژه بهار و تابستان ۹۶ به همت پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوفصلنامه علمی تخصصی تمدن نوین اسلامی به سردبیری حسن ملکی توسط پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) منتشر شده است.

 در این شماره از این فصلنامه علمی – تخصصی مقاله های زیر آمده است:

واکاوی مفهوم تمدن نوین اسلامی با رویکرد معناشناختی نوشته محمدرضا ابراهیم نژاد، محمد پورعباس

اقتباس انحلالی: شیوه بهره مندی از دستاوردهای تمدن غرب بر پایه اندیشه فرهنگستان علوم نوشته حسین مهدی زاده بیاتانی

کارآمدی سیره معصومان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی  نوشته روح الله توحیدی نیا

مبانی انسان شناختی قرآن کریم در تمدن سازی تربیت محور با تکیه بر تفسیر المیزان نوشته حکیمه حسینی

ویژگی های تمدن آخر الزمان از منظر قرآن کریم نوشته مهدی خوشدونی

تمدن نوین اسلامی در بستر اصلاح فرهنگی (نقد و بررسی اندیشه های تمدنی مالک بن نبی) نوشته حمید فاضل قانع

علاقه مندان می توانند برای دریافت متن کامل این دوفصلنامه اینجا کلیلک کنند.

کد مطلب 4039693

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