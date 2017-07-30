شهرام گیل آبادی کارگردان «یک دقیقه و بیست ثانیه» که در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است درباره اجرای این اثر نمایشی و دغدغه های اجتماعی که دنبال می کند به خبرنگار مهر گفت: دغدغه پرداختن به مسایل اجتماعی همیشه در آثار هنری من وجود داشته و از روزی که کار تئاتر را شروع کردم نگاه و دغدغه اجتماعی در کارهایم به چشم می خورد.

وی ادامه داد: در مجموع همیشه تلاش کرده ام نیم نگاه جدی به فضای جامعه و رویدادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته باشم و از دید خودم این موضوعات را یا به نقد بکشم یا اعتراض اجتماعی نسبت به یک موضوع را با زبان هنر بیان کنم. یکی از موضوعاتی که در جامعه با آن مواجهیم و روز به روز هم گسترش پیدا می کند بحث آسیب های اجتماعی خصوصا مساله کارتن خوابی و اعتیاد است که متاسفانه زنان جامعه هم درگیر این معضل جدی هستند. در این اجرا تصمیم گرفتیم موضوع کارتن خوابی زنان را مورد توجه قرار دهیم و به عمق این مشکل ورود پیدا کنیم. در همین راستا ۵۳ زن کارتن خواب مورد پژوهش قرار گرفته و قصه زندگی شان شنیده و ثبت شد.

گیل آبادی یادآور شد: قصه چهار زن از این ۵۳ زن تبدیل به نمایشنامه «یک دقیقه و بیست ثانیه» و قصه یکی از آنها قرار است به فیلمنامه بلند تبدیل شود. در این نمایشنامه زندگی چهار کارتن خواب زن بررسی می شود که هرکدام با یک زمینه و بستری متفاوت به سمت اعتیاد و کارتن خوابی کشیده شده اند. براساس روح ماجرا تلاشمان این بود که بهترین انتخاب را برای بازیگرانمان انجام دهیم و بازیگرانی که در نمایش حضور دارند هم از نظر قوت اجرایی و توانمندی هایی که دارند و هم از نظر محبوبیت بین مردم ممتاز هستند. این بازیگران، هنرمندان تراز اول تئاتر به حساب می آیند و با وجودی که ممکن است در تلویزیون و سینما هم فعال باشند اما بستر ورودشان به فضای بازیگری، تئاتر است. هم پانته آ بهرام هم سیما تیرانداز و هم لادن مستوفی بازیگران درخشان تئاتر هستند که در این نمایش ایفای نقش می کنند.

وی درباره شیوه اجرایی نمایش توضیح داد: شیوه اجرایی کار به گونه ای است که صحنه و جایگاه تماشاگران یکی شده و هر دو در یک موقعیت قرار گرفته اند. تلاش ما این است که اثری اینتراکتیو را به صحنه ببریم و در همین راستا تماشاگر در جاهایی به داستان ورود و نظراتش را بیان می کند. در این اجرا صندلی برای نشستن تماشاگران وجود ندارد و بازیگران و مخاطبان در یک وضعیت قرار می گیرند و با یک تعامل مشترک قصه را پیش می برند. البته ظرفیت هر اجرا ۲۸۰ نفر است که خوشبختانه از همان روزهای نخست استقبال بسیار خوبی از کار شد تا جایی که سه روز اول اجرا نمایش در دو نوبت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰ به صحنه رفت. تلاشمان این است که پنجشنبه ها و جمعه ها نیز دو اجرایی به صحنه برویم و بتوانیم کنار اجراهای معمولی چند اجرای زنانه هم داشته باشیم به شکلی که فقط بانوان مخاطب این تئاتر باشند و بتوانند به راحتی حرفشان را بزنند و دغدغه هایشان را مطرح کنند.

این هنرمند درباره مستند بودن این نمایش بیان کرد: بستر تحقیقات نمایش کاملا مستند بوده و دو سال روی معضل زنان کارتن خواب پژوهش شده است اما شیوه اجرایی نمایش به شکل تئاتر مستند نیست و کار با تعامل مخاطب با بازیگران پیش می رود.

وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: تلاش ما این است که این شکل از اجرا را با مدل تئاتر آیینی معرفی کنیم و بتوانیم سبک و سیاق جدیدی را ارایه دهیم که در تئاتر دنیا هم شیوه تازه ای محسوب می شود. در اجرای این نمایش فضایی برای نشستن تماشاگر به شیوه دایره ای شکل یا چهارسو تعیین نشده و بازیگران و تماشاگران در میان هم قرار می گیرند.

اجرای نمایش «یک دقیقه و سیزده ثانیه» به نویسندگی مشترک محمد چرمشیر و بهمن عباسپور و کارگردانی شهرام گیل آبادی از یکشنبه اول مردادماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز شده است.

در این نمایش ۸۰ دقیقه ای که نگاهی به معضلات اجتماعی زنان به ویژه وضعیت زنان کارتن خواب دارد پانته آ بهرام، سیما تیرانداز، مینا دریس و لادن مستوفی بازی می‌کنند.