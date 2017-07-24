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۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۱

محاکمه ۱۷ روزنامه نگار ترکیه ای به جرم همکاری با تروریسم

محاکمه ۱۷ روزنامه نگار ترکیه ای به جرم همکاری با تروریسم

دادگاه استانبول شاهد برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده خبرنگاران روزنامه «جمهوریت» بود که به همکاری با تروریسم و تلاش برای براندازی دولت متهم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، جلسه دادگاه ۱۷ روزنامه‌ نگار ترکیه ای وابسته به «جمهوریت» از روزنامه های مخالف دولت آنکارا، امروز دوشنبه به اتهام یاری رساندن به گروه های تروریستی برگزار شد.

در صورتی که جرم هر یک از آنها برای مرجع قضایی ترکیه محرز شود، مجازاتی تا ۴۳ سال حبس در انتظارشان خواهد بود.

این در حالی است که ساختمان دادگاهی در استانبول که میزبان جلسه دادرسی است از سوی مردمی که به نقض آزادی بیان در ترکیه اعتراض دارند، احاطه شده است.

از سوی دیگر، تنش میان ترکیه و کشورهای اروپایی به ویژه آلمان بعد از آنکه دولت آنکارا ۶ فعال حقوق بشر را به جرم مشابه (همکاری با گروه های تروریستی) بازداشت کرد، بالا گرفته است.

ادعا می شود که روزنامه جمهوریت به شبکه «فتح الله گولن» رهبر اپوزیسیون ترکیه وابسته است که طراحی کودتای نافرجام سال گذشته به وی نسبت داده می شود.

روزنامه نگاران متهم به توسل به تکنیک های جنگ نامتقارن علیه «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه هستند.

کد مطلب 4039874
مریم خرمایی

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