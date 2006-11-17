آموزش آواز و یک ضرورت

امروزه موسیقی آوازی ایران به دلیل حضور استاد محمد رضا شجریان - به نوعی - مورد توجه ترین و قابل اعتنا ترین بخش موسیقی ایرانی را به خویش اختصاص داده و محل تجمع و تمرکز همه نگاهها و نوشته ها و از طرفی هم آسیب پذیرترین و در عین حال قابل انتقاد ترین بخش ، به دلیل ویژگی پردازندگان بدین رشته است .



از ویژگی های بارز پردازندگان این رشته ( آوازخوانان ) سیطره حسن حنجره و اقناع خوانندگان به همین نعمت الهی و بی نیاز انگاشتن خویش از مطالعه و تعلم و آموختن و تکمیل دانسته ها و نا دانسته ها و آشنایی با دیگر علوم و فنون را می توان نام برد و ... .



به هر حال استاد شجریان در جایگاهی واقع شده است که از وی می توان به عنوان نماد فرهنگی - هنری ایران در مجامع و محافل هنری جهانی نام برد . اینکه شان و جایگاه او چگونه حاصل شده است و تا چه میزان به شرایط اجتماعی و سیاسی مربوط می شود موضوع سخن ما نیست . اما تاثیر شگفت ایشان بر خوانندگان و هنرجویان آواز ( همدوره و نسل های بعدی اش ) تا به اینجاست که در آواز اکثر خوانندگان جوان و خوش آتیه حتی آنها که شاگرد مستقیم و سینه به سینه استاد نبوده اند رنگ و بوی شجریانی به گوش و چشم ومشام می خورد .



محمد رضا شجریان با وجود اینکه در تعریف هنری اش همواره مجری بوده وکمتر معلم محسوب می شود ( برخلاف افرادی چون برومند – صبا – خالقی – کریمی که وجه معلمی آنان بر وجه اجرایی آنان چربش داشته است ) ولی گویا با هر اجرا و ارائه هر کاست ، کلاسی را دایر نموده که امروزه بیشترین هنرجو و به اصطلاح خروجی را نسبت به دیگر اساتید آواز داشته و دارد . قابلیتهای او نشان می دهد که تا چه میزان استفاده و بهره گیری از اساتید متفاوت و مختلف الروش بر قوام و شکل گیری و تکامل هنرجو تاثیر و سازندگی دارد و غفلت از این نکته که هنرجویان امروزین آواز را به یک بعدی بودن تهدید می کند . خوشبختانه در خبرها آمده بود که کارگاه تخصصی آواز یا به اصطلاح اهل موسیقی ( دوره عالی ) آموزش آواز به همت فرهنگستان هنر توسط استاد محمد رضا شجریان برگزار خواهد شد و ... .



فرهنگستان هنر طبق آنچه در شروع کار و تاسیس و قبل از آن به هنگام شکل گیری هسته اولیه و نطفه هنری اش در ذهن و ضمیر اهل هنر ایجاد کرد در طول فعالیت چند ساله اش نتوانست بر امیدها فزوده و یا از انتظارات ایجاد شده بخشی را بر آورده سازد، در حالی که به دلیل وجود هنرمندی مطلع و فاضل به نام مهندس میر حسین موسوی که اساسا کشف و معرفی استعدادها و هنرمندان گمنام و جوان و برکشیدن و حمایت کردن از آنان از خصایص بازر اوست و از طرف دیگر وجود امکانات و بودجه و از همه مهمتر همدلی و همراهی هنرمندان با این مجموعه ، بسیار بر امیدواریها می افزود و چشم انداز درخشانی را در افق مبهم فرهنگی هنری کشور ترسیم می نمود ، باز هم متاسفانه : ای بسا آرزو که خاک شده ... .



به هرحال نگاهی به گذشته کاری و فعالیت گروه ها در این فرهنگستان موید این نکته است که رشته موسیقی هم گویا در مجموعه رشته های هنری فرهنگستان هنر ، مهجورترین و متروک ترین بخش به شمار می آید که امید با این تصمیم شروع و آغازی برای جبران مافات باشد ... .



واما در باره این اتفاق خجسته باید گفت که همکاران استاد که به عنوان دستیارانش با او در این مجموعه همکاری دارند از جمله هنرمندان و آوازخوانان خوب کشور محسوب می شوند : محسن کرامتی – علی جهاندار و حمید رضا نور بخش که به همراه قاسم رفعتی و یکی دو نفر دیگر همگی از شاگردان و فرهیختگان مکتب و مدرس حضوری استاد هستند که در آزمون مذکور به عنوان دانشیار و استادیار ، استاد را در گزینش و انتخاب هنرجویان ممتاز و صلاحیت دار همراهی می کنند که بسیار شایسته و شایان تقدیراست . این یکدستی و یکپارچگی با وجودی که لازمه یک کار مشترک و از نقاط مثبت این کار محسوب می شود ، اما در وجود خویش نقصی را دارا است که قطعا توجه بدان می تواند به اکمال و چند وجهی بودن کلاس بیانجامد و آنهم مشکلی است که امروزه همه خبرگان اهل موسیقی بارها و بسیارها به اشارت به تلویح یا آشکارا و به تصریح به آن پرداخته اند و سئوال می کنند که چرا این روزها از چند آوایی و تنوع آوازی در موسیقی ما خبری نیست و همه می خواهند مثل محمد رضا شجریان بخوانند و یا از ایشان تقلید می کنند و میدان آواز ایرانی از صداها و سبکها و لحنهای متفاوت خالی است .



به نظر می رسد اگر به این مجموعه دو سه نفره که بر آمده از مکتب و متاثر از شیوه استاد شجریان ( با محوریت سبک طاهر زاده ) هستند، چند مدرس دیگراضافه می شد می توانست این مجموعه را کاملتر سازد و باز هم این نکته که با توجه به فرموده استاد شجریان که هنرجوی زن را باید معلم زن آموزش بدهد حضور هنرمندانی چون خانم" افسانه رثایی" و خانم "معصومه مهرعلی" که اتفاقا هر دو هنرآموخته و تعلیم یافته از دو سکب ( کریمی – شجریان ) و برخوردار از تعالیم هر دو استاد هستند جایشان در مجموعه همکاران استاد خالی است.