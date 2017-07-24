به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ حمایت از انجام پروژه در آزمایشگاه های کشور نقش مهمی در توسعه علم و فناوری دارد. در این راستا ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی نیز حمایت از این پروژه ها را در دستور کار خود قرار داده است. "طراحی و ساخت یک سیستم کاشتنی/ پوشیدنی برای ثبت فعالیت الکتریکی غشایی از مغز" یکی از پروژه های فعال در آزمایشگاه مدارها و سیستم های مجتمع واقع در دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است.

در این سیستم با قرارگیری آرایه های الکترودی بر روی غشای مغز، سیگنال های حاصل از فعالیت عصبی مغز دریافت می شوند. پس از قرارگیری الکترود روی غشا، تقویت و دیجیتال سازی سیگنال های عصبی دریافت شده، توسط بخش الکترونیک انجام می شود و در نهایت سیگنال های دیجیتالی شده جهت نمایش و ذخیره سازی، توسط لینک رادیویی به کامپیوتر ارسال می شوند.

این پروژه از حدود دو سال پیش با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی آغاز شده و اکنون در فاز نهایی است. دستاورد نهایی این پروژه ساخت یک سیستم ثبت هشت کاناله است که تمام مراحل طراحی و ساخت آن توسط پژوهشگران آزمایشگاه مدار ها و سیستم های مجتمع انجام شده است.

به گفته، امیر مسعود سوداگر مجری این پروژه در این طرح ساخت سیستم الکتروکرتیکوگرافی (ECOG) برای ثبت سیگنال‌های عصبی از سطح قشر مغز مد نظر است که علاوه بر سیستم بهتر، در این روش نسبت به روش‌های مرسوم گذشته با ثبت واضح سیگنال‌ها اطلاعات بیشتری از مغز بدست می‌آید. در این روش بعد از ساخت سیستم قسمتی از استخوان جمجمه برداشته می‌شود تا سیستم در تماس با سطح مغز قرار گیرد.

همچنین استفاده از این سیستم فناوری پیشرفته‌ای است که از سال ۲۰۰۶ مورد توجه قرار گرفته است. در واقع از آن زمان پزشکان و جراحان برای درمان بیماری‌ها و دانشمندان علوم اعصاب در زمینه مطالعه این علوم و علوم شناختی به مزایای ثبت سیگنال‌های مغزی پی بردند.