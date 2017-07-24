به گزارش خبرنگار مهر، علی پوزش بعدظهر دوشنبه به مناسبت هفته فنی حرفه ای از مرکز فنی حرفه ای شهرستان کهگیلویه بازدید کرد.

فرماندار کهگیلویه ضمن تبریک هفته فنی حرفه ای، یکی از ضرورتها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی را داشتن یک نظام آموزش برای ایجاد مهارتهای لازم در سرمایه های انسانی دانست.

پوزش به نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و استفاده از نیروی داخلی اشاره کرد و افزود: برای وجود هر شغل داشتن حداقل مهارت ها الزامی است و هدف از آموزشهای فنی و حرفه ای، افزایش توانایی ها، دانش، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوب تر کار در محدوده وظایف شغلی می باشد.

فرماندار کهگیلویه تصریح کرد: آموزش های فنی و حرفه‌ای، کلید اشتغال پایدار است و اصلی ترین نیاز کشور مهارت و ایجاد اشتغال پایدار می باشد.

وی اظهار داشت: در هر کشوری، جوانان به عنوان مهمترین سرمایه انسانی آن کشور هستند که اگر از ظرفیت آنان به طور مطلوب و صحیح استفاده نشود به تهدیدی بزرگ تبدیل می شوند که این امر لزوم کسب مهارت جهت ایجاد اشتغال را دو چندان می کند.