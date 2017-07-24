اجرای ۲۰۰ برنامه در قالب جشنواره «زیر سایه خورشید» در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ناصر حیدری پیش از ظهر امروز در نشست خبری دهمین جشنواره زیر سایه خورشید با اشاره به اینکه جشنواره زیر سایه خورشید در ایام دهه کرامت در یزد اجرا می شود، اظهار داشت: جشن اصلی نیز روز پنج‌شنبه ۱۳ مردادماه برگزار خواهدشد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره امسال هم در مرکز استان و هم در همه شهرستان‌های استان یزد اجرا می شود، افزود: در مجموع ۲۰۰ برنامه در قالب این جشنواره در طول ایام دهه کرامت اجرا می شود که ۱۲۰ برنامه مربوط به مرکز استان و ۸۰ برنامه مربوط به شهر یزد است.

دبیر جشنواره زیر سایه خورشید یادآور شد: استقبال از خادمان حرم رضوی، دیدار با ائمه جمعه و علما، دیدار با اقشار مختلف مردم به ویژه بیماران، معلولان، جانبازان، دیدار با برخی مسئولان استانی، حضور در امامزاده‌ها و بیمارستان‌ها و ... بخشی از برنامه‌های تدارک دیده شده در قالب این جشنواره است.

حیدری با اشاره به اینکه در همه برنامه‌های تدارک دیده شده، خادمان حرم رضوی حضور دارند، خاطرنشان کرد: ۱۵ خادم حرم رضوی از پنجم مردادماه تا روز میلاد امام رضا (ع) در یزد حضور خواهند داشت.

وی یادآور شد: بیش از ۱۰ تشکل مردمی در برگزاری این جشنواره با دبیرخانه جشنواره همکاری دارند و بیش از هزار نفر نیز به طور مستقیم در برپایی یان برنامه ها نقش دارند.