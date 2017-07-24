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۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۱

مدیرکل بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری:

۹۰ نفر از خانواده شهدای چهارمحال و بختیاری به قم اعزام می شوند

۹۰ نفر از خانواده شهدای چهارمحال و بختیاری به قم اعزام می شوند

شهرکرد- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری از اعزام ۹۰ نفر از خانواده شهدای این استان به قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری، فریبرز نجفی از اعزام ۹۰ نفر از ایثارگران به اردوی زیارتی قم و جمکران خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده همزمان با روز ولادت حضرت معصومه (س) از سوم لغایت ششم مرداد ماه ۹۶ تعداد ۹۰ نفر از همسران شهدا و همسران جانبازان متوفی به قم و جمکران اعزام خواهند شد.

 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری هدف از این اردوی چهار روزه  را تجلیل از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: برگزاری اردوهای زیارتی از مهمترین برنامه های بنیاد شهید برای خانواده شهدا است.

کد مطلب 4040050

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