۹۰ نفر از خانواده شهدای چهارمحال و بختیاری به قم اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری، فریبرز نجفی از اعزام ۹۰ نفر از ایثارگران به اردوی زیارتی قم و جمکران خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده همزمان با روز ولادت حضرت معصومه (س) از سوم لغایت ششم مرداد ماه ۹۶ تعداد ۹۰ نفر از همسران شهدا و همسران جانبازان متوفی به قم و جمکران اعزام خواهند شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری هدف از این اردوی چهار روزه را تجلیل از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: برگزاری اردوهای زیارتی از مهمترین برنامه های بنیاد شهید برای خانواده شهدا است.