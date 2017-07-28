به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات بوتیمار که به چاپ مجموعه شعرهای جوانان و سرایندگان کمتر شناخته شده شعر معاصر اشتغال دارد، به تازگی ۱۱ عنوان از مجموعه «دوره دوم شعر معاصر» را منتشر و راهی بازار نشر کرده است.

این کتاب ها عناوین ۱۶۰ تا ۱۷۰ دوره دوم شعر معاصر هستند.

کتاب صد و شصتم این مجموعه «چربی» سروده احمد قاسمی نام دارد. این کتاب ۵۷ قطعه شعر کوتاه سپید را در بر می گیرد. این کتاب با ۶۴ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۶ هزار تومان منتشر شده است.

کتاب بعدی «قطره چاق» از تورج تارا است که ۱۰۱ قطعه شعر کوتاه را شامل می شود که با ۱۱۲ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۱ هزار تومان به چاپ رسیده است.

«تراس» عنوان کتاب صد و شصت و دوم دوره دوم شعر معاصر است که سروده هایی از شعبان امیری لولاکی را در بر می گیرد. این کتاب ۳۰ شعر کوتاه و بلند را شامل شده و با ۴۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۵ هزار تومان به چاپ رسیده است. «سفمونی شعر شب» سروده سام اصفهانی، کتاب صد و شصت و سوم است و به تعبیر سراینده اش، حاصل قرابت زندگی موسیقایی او با شور و شوق مرور آثار بزرگان قلم، غنیمت ایماژهای درونی و مشق کردن شعر از سال ها پیش است. این کتاب با ۵۴ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۶ هزار تومان چاپ شده است.

«این دفتر خط زمینه ای با موهای تو کم دارد» کتاب بعدی است که ۵۰ قطعه از سروده های پرویز جنتی را شامل می شود. این کتاب هم با ۷۶ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۷ هزار تومان منتشر شده است. کتاب صد و شصت و پنجم هم مجموعه شعر «صیادان ماهیان مرده» سروده شهرزاد افتخاری است که ۳۰ قطعه شعر را در بر می گیرد. قطع، مرثیه کهکشان، سفیدی، گمان، آهو، ایمان، آگاهی، باران، مسخ و ... عناوین برخی از این شعرها هستند. این کتاب هم با ۶۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۶ هزار تومان چاپ شده است.

سروده های کیومرث حیدری هم با عنوان «هیچ دیواری آسمان را دو نیم نخواهد کرد» به عنوان کتاب ۱۶۶ این مجموعه چاپ شده و ۶۶ شعر را در بر می گیرد. این کتاب هم با ۱۱۶ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۹ هزار تومان منتشر شده است. کتاب بعدی «سوءظن» سروده مهران شفیعی است. این کتاب ۱۸ شعر سپید را شامل می شود و با ۷۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۶ هزار و ۵۰۰ تومان چاپ شده است.

«اسیر مثل مجسمه آزادی» سروده مهرگان علیدوست، ۱۵ شعر را به عنوان منتخبی از اشعار سال های ۸۰ تا ۸۷ این سراینده را شامل می شود. این کتاب با ۷۲ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۶ هزار و ۵۰۰ تومان چاپ شده است. «خانه را ترک می کنم» هم کتاب بعدی است که سروده های نگار صامت را شامل می شود. این کتاب هم تعدادی شعر کوتاه را در بر می گیرد که با ۶۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۶ هزار تومان چاپ شده است.

کتاب صد و هفتادم هم مجموعه «حسرت های بی نقاب» است که سروده های مینا مصلحیان را در بر می گیرد. این کتاب علاوه بر دیباچه اش، ۱۲۷ قطعه شعر کوتاه را شامل می شود که با ۸۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.