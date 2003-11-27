همسر صدام و فرزندانش به يمن منتقل شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه كويتي " الراي العام" به نقل از منابع عربي نوشت:" ساجده خير الله طلفاح " همسر صدام و فرزندانش به صنعا پايتخت يمن منتقل شدند و پيش از سقوط رژيم بعث در آوريل گذشته آنها صنعا را براي زندگي انتخاب كرده بودند به همين خاطر مقامات يمني خانه اي را در اختيار آنها قرار دادند .

به گفته منابع عربي ، ساجده خير الله طلفاح ترجيح داد كه به دو فرزند بزرگش رغد و رنا كه در ماه ژولاي به امان رفته بودند ، نپيوندد و به همراه مادر و دو برادر خود به سوريه سفر كرد و در آنجا اقامت گزيد .

لازم به ذكر است چهل سال پيش هنگامي كه صدام از حادثه ترور، توسط "عبد الكريم قاسم" نخست وزير وقت عراق جان سالم به دربرد به مصر گريخت و با ساجده ازدواج كرد .