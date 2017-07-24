۳۰ هزار خانواده شهید تحت پوشش بنیاد شهید استان تهران قرار دارند

محمدرضا همتی فر، در حاشیه دومین همایش شورای منتخبین امور ایثارگران استان تهران با عنوان «تفکر خاص در محیط کار» و با حضور مشاورین منتخب فرمانداری ها و شهرداری ها در بومهن، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسات برگزار شده برای ارائه خدمات بهتر به جامعه ایثارگری استان تهران، اظهار داشت: در این زمینه بحث آموزش مشاورین دستگاه های اجرایی بسیار مهم بود و لازم بود که دوستان ما آموزش های لازم را ببینند تا بتوانند خیلی بهتر به جامعه ایثارگری خدمت رسانی کنند.

وی اضافه کرد: ما در طول کار در دستگاه های اجرایی با مشکلاتی در بحث معابر و نیز ساختمان های اداری و مجموعه های اداری و تجاری برای ایثارگران و جانبازان مواجه شدیم و لذا در پی مناسب سازی و اصلاح این معابر و ساختمان ها برآمدیم و سعی کردیم در آموزش و نیز عمل به طور هم زمان طوری اقدام کنیم که مشکلات کمتری برای این قشر وجود داشته باشد.

مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری تهران با تاکید بر مناسب سازی معابر و پارک های موجود در استان تهران برای ایثارگران و جانبازان گفت: تا حدود زیادی مشکلات موجود برای این قشر گرانقدر مرتفع شده است و سعی ما این است که مشاورین ما که خدمت رسان به این اقشار هستند آگاهی بیشتری پیدا کنند.

وی گفت: حدودا ۲۰ هزار خانواده شهید در شهر تهران و ۱۰ هزار خانواده شهید در شهرستان های استان تهران وجود دارندکه توسط بنیاد شهید خدمات رسانی به آن ها صورت می گیرد و برنامه هایی برای آرامش و آسایش خانواده های شهیدان در نظر داریم و تسهیلاتی برای این عزیزان فراهم خواهد شد.

مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری تهران با بیان این که باید شرایطی برای حضور بیش از پیش جانبازان در جامعه و ایجاد شور و نشاط در آن ها فراهم کنیم، گفت: جانبازان و خانواده های محترم آن ها نیاز به حضور در جامعه دارند و باید شرایط برای این حضور فراهم شود.