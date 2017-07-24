سفر اردوغان به خلیج فارس بدون پیشرفت محسوس پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور ترکیه در حالی سفر دو روزه خود به حاشیه خلیج فارس را به پایان رساند که تلاشهای وی برای میانجی گری در یکی از وخیم ترین بحرانهای جاری میان قطر و همسایگان عرب آن، بدون کسب پیشرفتی محسوس به پایان رسید.

ماه ژوئن عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر با متهم ساختن قطر به حمایت از شبه نظامیان اسلام گرا روابط دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند.

گفتنی است که ترکیه به عنوان قدرتمندترین متحد قطر طی این بحران، درصدد است که برای نمایش حمایت خود نیروهای بیشتری را به پایگاه نظامی خود در دوحه اعزام نماید.

این در حالی است که تلاشهای مقامات کویت و کشورهای غربی برای پایان دادن به بحران موجود تاکنون فاقد هرگونه اثر بوده است.

خبرگزاری رسمی قطر گفت که «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر در گفتگوها با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه پیرامون «تحولات منطقه ای» به ویژه بحران موجود میان کشورهای خلیج فارس و تلاشها برای حل آن از طریق ابزارهای دیپلماتیک گفتگو کردند.

این خبرگزاری اعلام کرد که این گفتگوها شامل بحث در مورد تلاشهای مشترک برای مبارزه با تروریسم و بازنگری همکاری دفاعی و اقتصادی بود.