بانو! تمام کشور ما خاک زیرپایت/علم حضرت معصومه(س) سرآمد زمانه بود

خبرگزاری مهر - گروه استانها: گرمای هوا با خنکای وجودش نمناک میشود. وقتی نزدیک حرم میشوم دیگر نه سوز گرما را میفهمم و نه سوز سرما را. فصل و رنگ و زمان و مکان دیگر معنی ندارد.
اینجا حرم امنی است که از کودکی در آن پا گذاشتم، پابوسش بودم، به تقلید از مادر و پدر بر در و دیوارش بوسه زدم و وای که بهترین و شیرینترین تقلید عمر همین بود. اگر دوران کودکی من را به حرم آوردند، امروز دیگر خود میآیم، با پای و تن و دل.
همسایه سایهات به سرم مستدام باد
لطفت همیشه زخم مرا التیام داد
وقتی انیس لحظه تنهاییام تویی
تنها دلیل اینکه من اینجاییام تویی
هر شب دلم قدم به قدم میکشد مرا
بی اختیار سمت حرم میکشد مرا
اینجا همچون آغوش مادر و دستان پر مهر پدر پر است از آرامش، سرشار است از پاکی، مملو است از نور. بی بی جان! کیست که نداند هر وقت دلم هوای مشهد میکند، چنان دور ضریحت میگردم و نفس تازه میکنم که گویی در مرقد آقا باشم!
بانوی من! دل تنگیها و خوشحالیها، درد و دلها و ذوقهایم را همیشه برایت نقل میکنم، نه فقط من، که همه اهالی این شهر، که همه کسانی که پا در قم میگذارند. عجب سنگ صبوری بودی که برادرت از فرسنگها فاصله بر تو دل بست و امروز میلیونها عاشق سفره تنگ دلشان را پیش تو باز میکنند.
مادر کنار صحن شما تربیت شدیم
داریم افتخار که همشهریات شدیم
ما با تو در پناه تو آرام میشویم
وقتی که با ملائکه همگام میشویم
بانو! تمام کشور ما خاک زیر پایت
مردان شهر نوکر و زنها کنیزهایت
اما همه افتخار من و همشهریها و باقی محبان و شیعیان علی(ع) نه تنها به وجود پر محبت و مهربانتان، که به دریای علم و فهم و دانش شماست. آری بی بی جان! معادلات را در زمانهای که مردان و عالمانش در خفقان بودند به چالش کشاندهای! آنچه از بصیرت عظیمتان پیدا است، انعکاس و تلألؤ بزرگی و عظمت زهرای مرضیه(س) و حلم و شجاعت زینب کبری(س) است.
ای عمه سادات! تمام سختی راه و فشار حکومت مأمون را به جان خریدی تا بگویی که امام زمانت را تنها نخواهی گذاشت! کدام مرد و کدام پهلوانی در آن زمان و با آن فاصله جرئت حرکت به سمت طوس را داشت؟ مرام و معرفت شما زبانزد تاریخ شد و امروز همه شیفتگان شما و رسول خدا(ص) میدانند که بارگاهتان تنها بارگاه یک امامزاده نیست، امروز حرم کریمه اهل بیت(ع) مکانی است که هر شاعر و عالم و فیلسوف و دانشمندی در جای جای ایران مشتاق ملاقاتش است.
امروز حریم امن حرم شما نه فقط میزبان یک مرد و زن روستانی و خسته دل، نه فقط آرامگاه قلب ناآرام جوانان، نه فقط محفل انس با قرآن عاشقان، که محراب علم و عبادت است. آری بی بی جان! قدمتان مبارک باد بر چشم و سر ما که اینگونه فخرمان شدید بر عالمیان تا با آوای بلند فریاد بزنیم:
خوشبخت قوم طایفه، ما مردم قمیم
جاروکشان خواهر خورشید هشتمیم
اعجاز این ضریح که همواره بی حد است
چیزی شبیه پنجره فولاد مشهد است
ما در کنار دختر موسی نشستهایم
عمری است محو او به تماشا نشستهایم
اینجا کویر داغ و نمک زار شور نیست
ما روبروی پهنه دریا نشستهایم
بوی مدینه میوزد از شهر ما، بیا
ما در جوار حضرت زهرا نشستهایم
حضرت معصومه(س) تجلی از کرامت همه زنان عالم محسوب میشوند
عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شایسته است که از حضرت معصومه(س) که تجلی از کرامت همه زنان عالم محسوب میشوند تجلیل کنیم، روز میلاد ایشان فرصتی است تا بانوان نمونه اسلامی نیز مورد تقدیر قرار بگیرند.
حجت الاسلام سید جلال رضوی مهر ادامه داد: روز دختر یعنی روز نعمت و لطف الهی بر بشریت که با میلاد حضرت معصومه(س) گرامی داشته میشود، حقیقتاً که ایشان بر اساس مقدرات الهی به ایران آمدند تا امروز گنبد بارگاه ایشان چون پرچمی نورانی مسیر بندگی و راه خداوند را برای مردم گسترده کند.
حضرت معصومه(س) به دنبال امام زمان خود مشکلات را به جان خریدند
وی افزود: آنچه موجب امتیاز زندگی سراسر نورانی ایشان میشود و از ایشان یک الگوی مناسب برای ما میسازد تبعیت ایشان از امام زمانشان است، حضرت معصومه(س) به دنبال امام زمان خود مشکلات را به جان خریدند و رهسپار کشوری دیگر شدند.
عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم تأکید کرد: حضرت معصومه(س) که امروز حرم امنشان از صبح تا شام محل مباحثات علمی و فقهی است، میعادگاه عاشقان دلبستهای است که بندگی را کنار ایشان تجربه کردند.
وی با بیان اینکه اگر میبینیم مراجع تقلید، امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب اسلامی به حضرت معصومه(س) نگاه ویژه و ارادت خاصی دارند به دلیل شخصیت بی نظیر ایشان است، گفت: ایشان یک زن معمولی نبودند و به عنوان یک عالمه در منزل امام هفتم محسوب میشدند که در زمینه فقیه و دانایی و بصیرت به علوم ائمه اطهار(ع) سرآمد زمانشان بودند.
حضرت معصومه(س) دائماً به بازخوانی اهداف امام هفتم و پس از ایشان به بازخوانی افکار امام رضا(ع) همت گذاشتند
حجت الاسلام رضوی مهر اظهار داشت: ایشان در عصر خویش از دانایان بی نظیر بودند و با جهادی عظیم در کنار اهداف امام موسی بن جعفر(ع) از حدود و ارزشهای اسلامی حفاظت میکردند، ایشان اجازه ندادند تا دشمنان پشت نقابهایشان اندیشه موسی بن جعفر(ع) را برای جامعه به فراموشی بسپارند.
وی با اشاره به اینکه حضرت معصومه(س) دائماً به بازخوانی اهداف امام هفتم شیعیان و پس از ایشان به بازخوانی افکار امام رضا(ع) همت گذاشتند، افزود: وجود این فرشته آسمانی برای اهل زمین فرصتی است تا جرعهای از وجود حضرت زهرا(س) را تجربه کنند.
عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم تأکید کرد: قم به خود میبالد که گنبد خورشیدی این بارگاه، خواستگاه انقلاب اسلامی ایران شد و این درخت آسمانی شاخسارانش را در تمامی جهان گسترده ساخت، لذا درود و رحمت میفرستیم بر ایشان که خیل عظیم مسلمانان جهان به راه و مرامشان دلدادگی دارند.
*اشعار از محمدرضا برقعی
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