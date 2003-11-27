بدون حمايت آمريكا ، بقاي اسراييل محال است

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه البيان امارات در سرمقاله امروز خود تحت عنوان " اينگونه اسراييل را مجازات مي كنند" با اشاره به تصميم اخير آمريكا كه با توافق رژيم صهيونيستي 300 ميليون دلار از مجموع 9 ميليارد دلار كمك مالي به اسراييل را كاهش داده، نوشت : ما اعراب عادت كرده ايم كه از آمريكا خواهش كنيم كه بر اسراييل فشار وارد كند تا از سياستهاي توسعه طلبانه و خصمانه خود دست بردارد.

اين روزنامه نوشت : بارها گفته ايم كه آمريكا تنها قدرتي است كه مي تواند رژيم صهيونيستي را مجازات كند زيرا تنها كشور حامي و ياور اين رژيم است و بدون حمايت آمريكا هيچ جائي براي بقاي اين رژيم در كره زمين وجود نخواهد داشت .

به نوشته البيان ، اخيرا آمريكا تصميم به كاهش ناچيز سطح كمكهاي مالي مقرر به اسراييل به ميزان تنها 300 ميليون دلار از كل 9 ميليارد دلار گرفته و گفته است ، اين تصميم را به دليل تداوم ساخت شهركهاي در اراضي فلسطيني از سوي صهيونيستها و اصرار بر تداوم ساخت ديوار نژاد پرستانه كه شارون بر ساخت آن در كرانه باختري اصرار دارد ، اتخاذ كرده است .

البيان اين سوال را مطرح كرد : آيا اين اقدام آمريكا را بايد مجازات ناميد يا اقدام بازدارنده . كه متاسفانه بايد گفت كه اين اقدام آمريكا نه مجازات به حساب مي آيد نه اقدامي بازدارنده و نه حتي نوعي گوشمالي .

تنها چيزي كه مي توان گفت و همانطور كه كارشناسان نيز اشاره كردند اقدام آمريكا تنها يك اشاره سمبليك است كه واشنگتن تلاش مي كند آن را به تمام اطراف مربوطه در منطقه ارسال كند.

روزنامه البيان افزود : آنچه بسيار باعث شگفتي ما مي شود اين است كه اسراييل خود در مساله كاهش كمكهاي مالي آمريكا دست دارد ، سفارت اسراييل در واشنگتن اعلام كرده است كه مبلغ 300 ميليون دلار بنا به پيشنهاد اسراييل از وامهاي آمريكا به اين رژيم كسر شده است و بيانيه سفارت اسراييل مي گويد كه اسراييل اين نكته را فهميده است كه آمريكا به طور مستقيم يا غير مستقيم از فعاليتهايي كه تاييد نكند ، حمايت مالي نمي كند.

وزير جذب مهاجرين اسراييل اقدام واشنگتن در مورد تل آويو را كم اهميت مي خواند و با خرسندي و رضايت مي گويد اين اقدامات در چارچوب تفاهم ضمني ميان ما صورت گرفته است و نبايد نگران شويم.

بله آمريكا به ادعاي خود اينگونه اسراييل را مجازات مي كنند و اين مجازات از نوع آمريكايي در آستانه انتخابات رياست جمهوري در اين كشور انجام مي شود ، همچنانكه آدام آنتوس تحليلگر به رويترز گفته است ، بوش هيچ انگيزه و تواني براي افزايش اين ميزان ندارد زيرا اگر مبلغي بيشتر از اين ميزان را از كمكهاي خود به اسراييل كسر مي كرد، خشم طرفداران قدرتمند اسراييل در كنگره و از جمله نزديكترين و مورد اعتماد ترين هم پيمانان خود را بر مي انگيخت.