به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یکی از آثار پیکاسو در حراجی کریستی نیویورک به حراج گذاشته شد، در حالی که جولیوس اچ. شوپز، وارث یک بانکدار آلمانی که خود را صاحب قانونی این اثر می‌داند، با تنظیم یک دادخواست از دادگاه بخش منهتن خواسته بود مانع این کار شود. قاضی راکوف شکایت او را وارد ندانست.

شوپز ادعا می کند خانواده او در دوران حکومت نازی ها در آلمان، این تابلو را تحت فشار فروختند. این اثر پیکاسو که The Absinthe Drinker نام دارد و با نام "پرتره آنجل فرناندز دی سوتو" نیز شناخته می شود، از روز گذشته در بخش هنر مدرن و امپرسیونیستی حراجی کریستی به فروش گذاشته شد و پیش بینی می شود در حدود 40 تا 60 میلیون دلار به فروش برسد.



شوپز می گوید یکی از عموهای پدر او به نام پل فن مندلسون بارتولی که در برلین یک بانکدار مشهور بود و کلکسیونی از آثار هنری داشت، از ترس نازی ها مجبور شد این اثر را بفروشد. شوپز که مدیر بخش مطالعات اروپایی مرکز موزز مندلسون دانشگاه پتسدام آلمان است، اعتقاد دارد کریستی و بنیاد هنری اندرو لوید وبر، صاحب فعلی این نقاشی، به عمد گذشته تردیدآمیز آن را نادیده گرفته اند.



از سوی دیگر، کریستی معتقد است حتی اگر این اثر پیکاسو در شرایط مطلوب به فروش نرسیده باشد، باز فروش آن قانونی است. در همین حال قاضی راکوف ضمن ابراز تردید نسبت به انگیزه شوپز از این شکایت، می گوید قوانین فدرال در ارتباط با جبران خسارت های یهودیان دوران جنگ جهانی دوم شامل این مورد نمی شود و چنین مواردی در دادگاههای ایالتی پیگیری می شود.



اندرو لوید وبر، آهنگساز بریتانیایی نمایش های موزیکال "گربه ها" و "شبح اپرا"، این نقاشی را سال 1995به مبلغ 1/29 میلیون دلار در حراجی سوثبی خریداری و به بنیاد خود اعطا کرد.



در شکایتنامه شوپز آمده خانواده او، بانک مندلسون و کمپانی را در 1795 تاسیس کردند و این بانک در زمان به قدرت رسیدن نازی ها در 1933 یکی از بزرگترین بانک های خصوصی آلمان بود. اما هدف نازی ها این بود که بانک های یهودی را ریشه کن کنند، به همین دلیل صاحبان این بانک ها را تحت فشار گذاشتند.



پل فن مندلسون بارتولی برای این که کمتر ضرر کند این اثر و چهار نقاشی دیگر پیکاسو را در اکتبر 1934، حدود هفت ماه پیش از مرگ، برای فروش در اختیار جاستین کی. تانهاوزر همکار قدیمی خود قرارداد. او در ماه می 1935 در 59 سالگی درگذشت.