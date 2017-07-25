به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در مراسم خطبه خوانی میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) که صبح سه‌شنبه در شبستان امام خمینی(ره) حرم کریمه اهل بیت(ع) برگزار شد، با اشاره به اینکه در واژگان فرهنگی دینی ما کرامت مفهوم و معنای فراگیری دارد، اظهار کرد: در فلسفه بعثت نبی گرامی اسلام(ص) کرامت یافتن انسان محوریت‌ترین اصل آورده شده است.



تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه خداوند یک کرامت ذاتی به همه انسان‌ها عنایت کرده است، افزود: انسان با عقل و خرد خود از سایر موجودات انسان متمایز شده و کرامت یافته است و سرمایه بزرگی است که خداوند به انسان مرحمت فرموده است و متعلق به نوع انسان است.

وی با اشاره به کرامت اکتسابی انسان، تصریح کرد: آنچه در پرتو وحی انسان باید از کرامت و از افکار و اندیشه و عقاید حق و اخلاق کریمه و علم و عمل صالح پیدا کند نیازمند این است که انسان در پرتوی قرآن کریم، رسول کریم، امامان باکرامت و کریمه اهل بیت تلاش کند که خود را بسازد.

حجت الاسلام رئیسی با تأکید بر اینکه زندگی در پرتوی اخلاق کریمانه و باید و نبایدهای الهی می‌تواند زندگی کریمانه شود، تصریح کرد: احیای امر اهل بیت(س) اگر در جامعه انسان معاصر صورت بگیرد امروز پیروان اهل بیت(ع) در عالم فراگیر خواهد شد و بیش از آنچه گمان می‌بریم توسعه پیدا خواهد کرد.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: اگر مردم عالم زیبایی‌های وحدت، انسجام، مقاومت در راه هدف، زندگی پاک و پرتو اخلاق، معنویت وعقلانیت و عدالت اجتماعی را که سنگ زیربنای شهر سالم و مدینه فاضله است را بدانند پیروان اهل بیت(ع) در عالم بسیار فراگیرتر از این خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه عالم‌ترین افراد در روایات عبدترین افراد آورده شده است، بیان کرد: عبدترین افراد می‌داند که اراده خداوند بر همه ذرات هستی حاکم است و نگاه توحیدی به عالم و آنچه در آن وجود دارد خواهد داشت و این اولین گام برای یک زندگی سالکانه است.

نظام سازی قرآنی باید در پرتو اعتقاد به خدا باشد

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: جامعه‌ای که می‌خواهد به این زندگی توحیدانه نزدیک شود باید بداند که نظام سازی قرآنی باید در پرتو اعتقاد به خدا باشد و نگاه به دیگران و دگر خواهی در آن شکل بگیرد، امروز حقوق بشر گوش فلک را پر کرده است اما واقعا چه کسی این حقوق را رعایت می‌کند؟ دگر خواهی جز در پرتو خدا خواهی نیست.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه دگر خواهی در زندگی اهل بیت(ع) دارای دو ویژگی است، تأکید کرد: دگر خواهی که امروز در عالم شکل گرفته است ممکن است بخشش نام بگیرد اما کرامت نیست، انسان اگر اهل خشیت الهی نباشد تنها از مالش خواهد بخشید.

وی با تأکید بر اینکه بخشش جلوه کرامت است، بیان کرد: انسان کریم در بزرگی و بزرگواری به نقطه‌ای می‌رسد که هیچ چیزی از مال و جان در ببخشش نمی‌شناسد، لذا شهیدان ما قبل از اینکه شهید باشند کریم‌اند و قبل از شهادت به مقام کرامت رسیده‌اند.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه روحیه خداخواهی در شهیدان آن‌ها را به نقطه‌ای رسانده است که آنچه دارند را کریمانه به نقطه اخلاص گذاشته‌اند، تأکید کرد: رفتار کریمانه با دیگران، رفتار دولت با ملت و ملت با دولت باید بر اساس کرامت باشد.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: هیچ پیمان و قراردادی در نظام اسلامی نمی‌تواند با کرامت در تضاد باشد، همه ارتباطات در جامعه اسلامی باید با حفظ کرامت باشد، در نظام اداری و سازمانی ما کرامت باید اصل باشد، رفتار زیردست با مدیر و مدیر با زیر دست و ارتباط همه با ارباب رجوع باید با در نظر داشتن کرامت انسانی و اسلامی باشد.

وی افزود: دهه کرامت یک نماد است برای اینکه معلوم شود در پرتو کریمان می‌توان به کرامت رسید و جزدر پرتوی ارتباط با کریمه اهل بیت و کریم اهل بیت(ع) نمی‌توان به این اصل رسید.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: اگر برای آزادی قدس شریف تلاش می‌کنیم نشانه توجه به همین اصل اسلامی یعنی کرامت انسان است، اصلا همه دعوای ما امروز در جهان به این دلیل است که ما حامی کرامت انسان‌ هستیم، ما اعتقاد داریم که مردم فلسطین باید خود تصمیم بگیرند، یمنی، بحرینی، فلسطینی و هر انسانی در دنیا حق انتخاب و زندگی کردن دارد و آنچه صهیونیست و آل سعود در دنیا در حال انجام است مخدوش کردن این حق است.

ارتباطات باید بر اساس کرامت انسانی باشد

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه آموزه‌های اسلامی به ما می‌آموزند که ارتباطات باید بر اساس کرامت انسانی باشد، بیان کرد: آنچه از این دهه کرامت در پرتو آموخته‌های کریمان برای همه افراد تداعی می‌شود این است که اگر مردم با این سبک زندگی آشنا شوند و زیبایی کلام اهل بیت را بشناسند مرید آن خواهند شد و شأن حوزه علمیه این است که زندگی کریمانه را برای جامعه امروز تبیین کنند.

تولیت آستان قدس رضوی(ع) با تأکید بر اینکه گمشده جامعه امروز زندگی کریمانه و سبک زندگی فاطمه و علوی است، تأکید کرد: هر جا عالم فرهیخته از حوزه علمیه قم اعزام شده است و این سبک زندگی را ترویج داده است منشأ خیرات و برکات و توجه افراد به زندگی کریمانه بوده است.

وی افزود: ایران اسلامی در پرتو آموخته این بزرگان به نام فرهنگ اهل بیت بنا شده است و در عالم امروز یک دعوت و یک دعوا دارد، ادعایی که دارد این است که می‌خواهد تمدنی با ارزش‌های دینی در عالم برپا شود که سایر تمدن‌ها همه در حاشیه آن است، اجتهاد حوزه‌های علمیه نیز اجتهاد تمدن ساز است.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه این دعوت، دعوتی مبتنی بر ارزش‌های الهی است، بیان کرد: همه آزاد زنان و آزاد مردان عالم باید بدانند که سعادتشان در پرتو توجه به این ارزش‌ها خواهد بود.