به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، کاروان سفیران کریمه متشکل از یک سخنران، یک مداح و ۲ خادم برای چهارمین سال متوالی به مناسبت دهه کرامت به استان هرمزگان سفر کرده است.

شرکت در آیین تجلیل از امامزاده واجب التعظیم حضرت سید مظفر(ع) در حرم مطهر این امامزاده در ظهر امروز، نخستین برنامه حضور کاروان سفیران کریمه در هرمزگان است که با مداحی رشیدی، مداح حرم مطهر حضرت معصومه(س) و سخنرانی حجت الاسلام علیپور همراه خواهد بود.

سپس کاروان سفیران کریمه به شهرستان میناب سفر می کند تا در برنامه هایی که به همت کانون فرهنگی هنری امام المنتظر(عج) روستای کردر رضوی در قالب جشنواره آسمان هشتم تدارک دیده شده است شرکت کنند.

هرمزگان از شش سال پیش در راستای تکریم از جایگاه حضرت معصومه(س) برنامه های متعددی نظیر پنج دوره همایش کریمه اهلبیت همراه با پیام مراجع عظام تقلید، میزبانی از کاروان های در سایه سار کریمه، برگزاری سوگواره کریمه اهلبیت در کانون حضرت معصومه(س) روستای چاخرک بندرعباس طی دو سال گذشته، جشنواره کریمه آل الله در کانون فرقان روستای باغگلان میناب در چهار سال گذشته، اعزام بیش از هزار زائر اولی به قم طی سال های گذشته، اعزام ۲ هزار و ۴۰۰ جوان از مساجد سراسر استان به اردوی سفیران ولایت در قم طی شش سال گذشته، شرکت در غبارروبی و گلباران ضریح مطهر توسط جوانان مساجد استان را اجرا کرده است.