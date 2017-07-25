به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه دوشنبه در شورای اشتغال استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۴هزار شغل توسط دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری ایجاد شد، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی این استان در سال گذشته در ایجاد اشتغال گام های بلندی برداشتند.

وی عنوان کرد: تعهد ایجاد اشتغال توسط دستگاه های اجرایی استان ۱۱ هزار شغل بوده است که دستگاه های اجرای بیش از سه هزار شغل بیشتر ایجاد کرده اند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در این استان بالا است، عنوان کرد: دلایلی مختلف از جمله رکود در بخش ساخت و ساز عامل اصلی افزایش نرخ بیکاری در این استان است.

پرداخت تسهیلات طرح های اشتغال فراگیر در چهارمحال و بختیاری

وی ادامه داد: ایجاد اشتغال از مهمترین اهداف مسئولان در سالجاری است که دستگاه های اجرایی ایجاد بیش از ۱۷ هزار شغل را تعهد کرده اند.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: با حل مشکلات واحدهای تولیدی به دنبال افزایش تولید این واحدها هستیم تا اشتغال در این استان افزایش یابد.

وی در ادامه تاکید کرد: پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر در این استان از مهمترین برنامه های دولت برای ایجاد اشتغال است.

وی گفت: ۸۴۲ میلیارد ریال تسهیلات طرح های اشتغال فراگیر سهم چهارمحال و بختیاری است که به متقاضیان پرداخت می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی از مهمترین برنامه های دولت در راستای ایجاد اشتغال در این استان است.