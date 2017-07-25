اعزام ۱۶۴۵ زائر در قالب ۱۳ کاروان از کردستان به سرزمین وحی

به گزارش خبرنگارمهر، هاشم ناظمی جلال امروز سه شنبه در همایش متمرکز آموزشی- توجیهی زائران کاروان حج تمتع که در کانون امام خمینی سنندج برگزارشد، گفت: در این همایش آموزشی زائران شهرستان های سنندج،دیواندره ،کامیاران و قروه حضور دارند.

وی عنوان کرد: در شهرستان های بانه،سقز،مریوان و بیجار هم به طور جداگانه چنین همایش آموزشی در هفته حج برگزار می شود.

وی ترویج فرهنگ حج و زیارت، ایجاد فضای اتحاد و همدلی در بین زائران، تقویت روحیه خدمت گزاری بین کارگزاران و آمادگی بهتر آنها را از جمله اهداف برگزاری این همایش ذکر کرد و افزود: شعار حج امسال حج،معنویت،اقتدارملی و همبستگی اسلامی است.

مدیرکل حج و زیارت کردستان ادامه داد: با کارشکنی حاکمان عربستان سال ۹۵ زائران ما نتوانستند در سرزمین وحی حضور پیدا کنند ولی امسال با درایت رهبری و مسئولان نظام و شورای امنیت ملی زمینه حضور با اقتدار کشورمان فراهم شده است.

ناظمی جلال بیان کرد: امسال قراراست ۲۰ درصد به سهمیه کشورهای اسلامی افزوده شود که این میزان در کشورما ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه سال های گذشته تعداد زائران اعزامی کشورما ۶۴ هزار نفر بود و امسال ۸۶ هزار و ۳۰۰ نفراست، اظهارداشت: از استان کردستان هم هزار و ۶۴۵ زائر در قالب ۱۳ کاروان از شهرستان های مختلف استان به سرزمین وحی اعزام می شوند.

وی عنوان کرد: از تعداد زائران استان ۷۷۳ نفر را برادران و ۸۷۲ نفر را هم خواهران تشکیل دادند.

مدیرکل حج و زیارت کردستان میانگین سنی زائران استان را ۶۲ سال و دو ماه خواند و گفت: ۱۴۴ نفر از زائران استان دارای مدرک دیپلم، ۴۰ نفر فوق دیپلم،۸۷ نفر لیسانس و ۲۶ نفر هم فوق لیسانس دارند و مابقی راهم کم سوادان و بی سوادان تشکیل دادند.

ناظمی جلال ادامه داد: میانگین سنی و سطح سواد زائران استان می طلبد کارگزاران و عوامل اجرایی و روحانیون کاروان ها توجه بیشتری داشته باشند.