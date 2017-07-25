تشکل های دانشجویی در مقابل دشمن منفعل نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی دوشنبه شب در دیدار با اعضای جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاههای کشور اظهارکرد:اینکه رهبری فرمودند «افسر جنگ نرم» به این جهت است که یک افسر، هم عنصر شریک در عملیات و هم فرمانده است؛ یک بخش از فرماندهی که افسران دارند در عرصه مباشرت در عملیات است و در بخش دیگر، با سرباز این میدان همراهی کرده و قدمبهقدم، سرباز را در جبهه انقلاب جلو میبرند.
وی افزود: تعبیر ایشان به افسران جنگ نرم این است که توده جامعه انقلابی، سرباز انقلاب هستند، و شما بهعنوان توده دانشجویی باید جلودار این حرکت باشید، توده سرباز پشت سر شما بیاید و هر نقشه و برنامهای شما ریختید، جامعه انقلابی عمل کند.
امام جمعه مشهد بیان کرد: همه جای کشور ما میدان جنگ است و کانون میدانهای جنگ در دانشگاه است چون دشمن هر صحنه و عرصهای دستش بیاید آن را میدان جنگ نرم قرار میدهد.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: تمام عرصههای اجتماعی و سیاسی در هر قشری برای دشمن یک میدان است اما از همه بیشتر، دانشگاه برای او میدان اصلی است. آن جنبه منفی دانشگاه این است که میدان حرکتی ضدانقلاب در دانشگاه چه برای جریانهای ضدانقلاب خارجی و چه جریانهای داخلی قرار میگیرد.
وی گفت: شما برادران و خواهران افسران انقلاب دانشگاه در جنگ نرم هستید یعنی هم جامعه را از بیرون دانشگاه به داخل دانشگاه آورده و جذب کنید و هم در داخل دانشگاه باید جبهه را در داخل کشور فرماندهی کنید.
برخورد انفعالی محکوم به شکست است
علمالهدی، تشکل جامعه اسلامی را در میان تمام تشکلهای دانشجویی، باسابقهتر و پیشکسوتترین تشکل دانشگاهی عنوان کرد و گفت: شما فعالان دانشجویی به این مسئله فکر کنید که اگر جریانی در دانشگاه به وجود بیاید، آن جریان تهاجم خود به اصول و ارزشهای انقلاب را شروع کند و بعد شما دفاع کنید، یعنی برخورد انفعالی دارید و برخورد انفعالی در هر جبههای محکوم به شکست است.
وی افزود: اینکه در جبههای نیروها بایستند و دفاع کنند، محکوم به شکست هستند چون تاکتیک دست دشمن است و آنان هر ابتکار و تاکتیکی اجرا کنند، شما در آن تاکتیک گرفتارشده و میخواهید دفاع کنید.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: در جنگ نرم نیز همین است، اگر تنها نگاه کنید که جریانهای مخالف و ضدانقلاب میآیند به شعائر دین و ارزشهای انقلاب حمله کنند، باید خود را با تاکتیک او تطبیق کنید و این درنهایت به شکت میانجامد.
امام جمعه مشهد با تاکید بر اینکه شما افسران جنگ نرم باید تهاجم کنید و ابتکار عمل را به دست بگیرید، یادآور شد: مشکلی که ما در تشکلهای دانشجویی داریم این است که حداکثر فعالیت در تشکلهای دانشجویی، دفاع است، منفعل هستید و در مقابل تاکتیک و ابتکار عملی که طرف مقابل دارد دفاع میکنید اما اگر شما حمله را شروع کنید، او که میخواهد دفاع کند مجبور است خود را با تاکتیک شما تطبیق کند و درنهایت شکست میخورد.
وی تصریح کرد: در دانشگاههایی که عزیزان ما چه در بسیج دانشجویی و چه جامعه اسلامی دانشجویان ابتکار عمل دارند، پیروزی و پیشرفت را بهخوبی لمس و احساس میکنیم و جریان ارزشی انقلاب در دانشگاهها دارد پیش میرود؛ در برخی دانشگاهها نیز فضا برای حرکت جریان انقلابی در دانشگاهها وجود ندارد، مدیریت دانشگاه قشر ضد ارزشی را پشتیبانی میکند و امکانات در اختیار آنان قرار میدهد.
تشکلهای دانشجویی ارزشی ابتکار عمل را به دستگیرند
علم الهدی با یادآوری این نکته که تشکلهای دانشجویی ارزشی در این دانشگاهها باید ابتکار عمل را به دستگیرند، افزود: شما سعی کنید در سایه تشکلهای دانشجویی فعالتر عمل کنید، ابتکار عمل جامعه اسلامی نسبت به بسیج بیشتر است زیرا فعالیت تحت عنوان بسیج با موانعی روبرو است، بسیاری از فعالیتهایی که انجام میدهند میگویند تحت پشتیبانی زور و اسلحه است درحالیکه اینطور نیست اما در جامعه اسلامی میتوان فعالیت منسجم و برنامهریزیشدهای انجام داد.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: مشکلی که در دانشگاهها وجود دارد و امروز این مشکل حلشده است، فعالیت منسجم و هماهنگ بین تشکلهای دانشگاههای مختلف است؛ معمولاً یک تشکل در دانشگاه مستقل عمل میکند، ممکن است این تشکل در اقلیت باشد و به این خاطر نتواند آنطور که لازم است ابتکار را به دست بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه دشمن دانشگاه را میدان جنگ مرکزی خود قرار داده، گفت: اگر بنا شد تشکل جامعه اسلامی در بقیه دانشگاهها به سراغ تشکلهای مستقل بیایند و به یکدیگر کمک کنند، دیگر در اقلیت نیستند و پیروزی رخ میدهد.
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