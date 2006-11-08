بزرگداشت حسین شکویی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیجانی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در مراسم بزرگداشت دکتر "حسین شکویی" که صبح امروز در این دانشگاه برگزار شد، به بیان تعریف جغرافیا از دیدگاه این چهره ماندگار پرداخت و گفت: جغرافیا بنا به تعریف دکتر شکویی پراکندگی فضایی و مکانی پدیده ها در ارتباط با ساختار اجتماعی و اقتصادی است.

وی افزود: جغرافیای امروز موظف است تمامی نقاط جهان را بررسی کند، به پراکندگی پدیده ها بر روی فضا و مکان بپردازد و قانونی را از این طریق استخراج کند.

همچنین در این مراسم دکتر "پور احمد" یکی دیگر از اساتید جغرافیا به سخنرانی پرداخت و گفت: جغرافیای امروز به آرمان گرایی، عدالت خواهی، اخلاق و عواطف انسانی نیاز دارد.

وی دکتر شکویی را نظریه پرداز علم جغرافیا دانست و افزود: دکتر شکویی الگویی از جغرافیای مردمی بود و می خواست از طریق جغرافیا زندگی اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد. او خود را فدای جغرافیا کرد.

پوراحمد اظهار داشت: تشکیل کرسی نظریه پردازی در باب جغرافیا با همکاری دانشگاه تهران و تربیت مدرس انجام می شود و امیدواریم این جلسات نظریه پردازی به صورت جهت دار تکرار شود.