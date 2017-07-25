تصادف مرگبار در بزرگراه یاسینی/راکب موتور در دم جان داد

سرهنگ محمد رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر دربارهٔ جزئیات این حادثه مرگبار گفت: ساعت ۹:۴۰ صبح امروز حادثه تصادف در مسیر شمال به جنوب بزرگراه یاسینی بعد از پل بزرگراه بابایی به سامانه ۱۱۰ اعلام شد و بلافاصله عوامل پلیس راهور، اورژانس و آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اعلام اینکه باحضور عوامل پلیس در محل حادثه مشخص شد تصادف بین یک دستگاه موتورسیکلت با تریلی به وقوع پیوسته است، افزود: بر اثر این حادثه راکب ۲۶ ساله موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و همچنین شدت حادثه در دم فوت کرده بود که توسط عوامل اورژانس حاضر در محل به پزشکی قانونی منتقل شد.

رزاقی ادامه داد: با حضور کارشناسان پلیس راهور در محل حادثه مشخص شد علت وقوع حادثه عدم توجه به جلو از طرف راکب موتورسیکلت بوده است.

در حال حاضر ترافیک در این محدوده سنگین گزارش شده و مأموران پلیس راهور در محل حضور دارند و نسبت به روان‌سازی تردد خودروها اقدام می‌کنند.