رشد همه جانبه کودکان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه افتتاح خانه امن گلستان ویژه زنان تحت خشونت خانگی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در رابطه با آخرین اقدامات خشونت علیه «آتنا» اظهار کرد: آتنا و ستایش اولین نبوده و آخرین هم نیستند اما رشد و تکامل همه جانبه کودکان در دستور کار ما قرار دارد تا شاهد این اتفاقات نباشیم.
وی درباره پروژه ساخته شده در گرگان، بیان کرد: این خانه نخستین خانه امن استان گلستان بوده و هدف ما ازتاسیس خانههای امن مراقبت و حل مشکل بانوان تحت خشونت است.
وی افزود: هدف تأسیس خانههای امن ایجاد احساس آرامش برای بانوانی است که در جامعه مورد خشونت قرارگرفتهاند.
محسنی بندپی بابیان اینکه در کشور ۲۲ خانه امن را راهاندازی شده است، اظهار کرد: تلاش میکنیم برای تأسیس این خانهها از بدنه جامعه استفاده کنیم.
رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد: در رویکرد جدید الحاق کردن تختهای کودکان در خانههای امن است تا کودک در آغوش مادر به آسایش برسد.
محسنی گفت: اعتبار حداقلی برای راهاندازی مراکز خانه امن یک میلیارد ریال بوده و ما مشکلی ازلحاظ تأمین سرانه نداریم.
وی اظهار کرد: ظرفیت مراکز خانه امن از پنج نفر آغاز میشود و نسبت به نیاز افزایش پیدا میکند.
وی گفت: ما تأکید میکنیم خانههای امن کوچک در نظر گرفته شود تا تعداد آنها بیشتر و فضایی شبیه به خانواده ایجاد شود.
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