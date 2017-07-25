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۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵

معاون فرماندار شادگان خبر داد:

افتتاح و تحویل ۲۱ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی شادگان

افتتاح و تحویل ۲۱ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی شادگان

شادگان - معاون فرماندار شادگان گفت: با حضور امام جمعه و نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی همزمان ۲۱ واحد مسکونی نوساز افتتاح و به مددجویان بهزیستی تحویل تحویل شد.

نعمت اله آلبوغبیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی ۲۱ واحد مسکونی نوساز افتتاح و به مددجویان بهزیستی تحویل داده شد.

وی افزود: این واحدهای مسکونی با مشارکت بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شادگان با استفاده از تسهیلات بانکی قرض الحسنه و کمکهای بلاعوض دولت ساخته شده است.

معاون فرماندار شادگان با تقدیر و تشکر از روسای بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و گرامیداشت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی ادامه روند ساخت و ساز واحدهای مسکونی برای نیازمندان را خواستار شد.

آلبوغبیش یادآور شد: واحد های مسکونی مورد نظر در بخشهای مرکزی، دارخوین و خنافره واقع است و در قطعات زمین ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری با زیر بنای ۸۰ الی ۱۲۰ متری ساخته شده است.

کد مطلب 4040559

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    نظرات

    • سکرانی IR ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
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      خدا به شما سعادت بدهد.

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