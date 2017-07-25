افتتاح و تحویل ۲۱ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی شادگان

نعمت اله آلبوغبیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی ۲۱ واحد مسکونی نوساز افتتاح و به مددجویان بهزیستی تحویل داده شد.

وی افزود: این واحدهای مسکونی با مشارکت بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شادگان با استفاده از تسهیلات بانکی قرض الحسنه و کمکهای بلاعوض دولت ساخته شده است.

معاون فرماندار شادگان با تقدیر و تشکر از روسای بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و گرامیداشت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی ادامه روند ساخت و ساز واحدهای مسکونی برای نیازمندان را خواستار شد.

آلبوغبیش یادآور شد: واحد های مسکونی مورد نظر در بخشهای مرکزی، دارخوین و خنافره واقع است و در قطعات زمین ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری با زیر بنای ۸۰ الی ۱۲۰ متری ساخته شده است.