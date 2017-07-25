به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد شصت و سومین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گزارش «نظارتی دوازده‌ماهه پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران» را در صحن علنی شورا ارائه کرد.

علیرضا دبیر با اشاره به تعداد کل و ماهیت پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شهرداری تهران گفت: تعداد کل پروژه‌های شهرداری در مناطق و معاونت‌ها شامل ۲۲۲۴ پروژه بوده است که ۳۰۱ پروژه مربوط به معاونت‌ها و ۱۹۲۳ پروژه مربوط به مناطق شهرداری تهران می‌شود. همچنین تعداد پروژه‌های مستمر نگهداشت در مجموع ۱۵۸۹ پروژه است که ۱۳۸۵ پروژه مربوط مناطق و ۲۰۴ پروژه مربوط به معاونت‌ها است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: پروژه‌های سرمایه‌ای مستمر عمرانی در مناطق ۵۳۸ پروژه و معاونت‌ها ۹۷ پروژه است. تعداد پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر عمرانی جدید ۲۰۹ پروژه در مجموع است که ۱۸۸ پروژه مربوط به مناطق و ۲۱ پروژه مربوط به معاونت‌ها می‌شود همچنین تعداد پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر (عمرانی) نیمه‌تمام در مناطق ۳۵۰ پروژه و در معاونت‌ها ۷۶ پروژه است.

وی ادامه داد: پروژه‌های بررسی شده غیر مستمرعمرانی از ۵۳۸ پروژه مربوط به مناطق ۵۳۱ پروژه بازدید شده شده است و همچنین ۹۵ پروژه در معاونت‌ها را کارشناسان کمیسیون برنامه بودجه بازدید کرده‌اند. پروژه‌های مستمر (نگهداشت) در کل ۱۵۸۹ پروژه بوده است که ۱۵۴۴ پروژه بررسی شده است. لازم بذکر است پروژه‌های بازدید نشده غیرمستمر و بررسی شده مستمر، پروژه‌هایی هستند که بعلت حذف اعتبار، عدم ورود اطلاعات درسامانه کنترل پروژه شهرداری و عدم همکاری برخی از واحدها امکان نظارت نبوده است.

دبیر در ادامه به علت تأخیر پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر (عمرانی) اشاره کرد و گفت: زمین، طراحی و برنامه‌ریزی، پیمانکاری، مالی و اجرا از جمله مواری هستند که سبب به تأخیر افتادن پروژه‌ها غیرمستمر (عمرانی) شده‌اند. در مجموع ۲۶ مورد تأخیر مربوط به زمین، ۳۶ مورد مربوط به طراحی و برنامه‌ریزی، ۱۷ مورد مربوط به پیمانکار، ۱۱۳ مورد مالی، ۱۲ مورد اجرا و ۶۴ مورد سایر عوامل بوده است که سبب تأخیر در اجرا پروژه‌های شهرداری تهران شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مشکلات زمین شامل تأمین زمین، معارض ملکی می‌شود و همچنین در طراحی و برنامه‌ریزی بررسی مجدد، مطالعات، تغییر نقشه و مشخصات، تأیید نقشه، تغییر حجم کار و تغییر کاربری از جمله علل تأخیر در پروژه‌ها را شامل شده‌اند.

دبیر گفت: موارد تغییرات پروژه‌های غیرمستمر بازدید شده مجموعاً ۸۰۸ مورد است ۹۷ مورد مربوط تغییر ساختار شروع، ۵۳۷ مورد تغییر در سال خاتمه و ۱۷۴ مورد مربوط به تغییر برآورد اولیه می‌شود.

وی در ادامه به تأخیر در پروژه‌های نگهداشت (مستمر) اشاره کرد و گفت: از علل دیگر تأخیر در اجرای پروژه‌های نگهداشت، عدم ابلاغ و عدم تعهد کل اعتبار پروژه‌ها است طبق بررسی انجام شده معادل ۶٪ از اعتبار مصوب ابلاغ نگردیده و ۷٫۳٪ از اعتبار مصوب تعهد نشده است

دبیر در خصوص نحوهٔ واگذاری پروژه‌ها توسط موسسات وابسته گفت: ۲۲٫۲ در مناقصه عمومی، ۲٫۵ مناقصه محدود، ۲۳٫۶ ترک تشریفات و ۵۱٫۷ استعلامی بوده است. ترک تشریفات شامل انجام عملیات بصورت امانی (خرید و اجرا)، واگذاری به بخش خصوصی و دولتی و شرکت‌های وابسته به شهرداری است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شهرداری تهران برای پروژه‌های مستمر درصد پیشرفت در زمان بازدید ۹۳٫۵۶ درصد و برای پروژه‌های غیرمستمر ۹۴٫۷۵ درصد بوده است که در مجموع میانگین پیشرفت در سال ۶۶٫۰۷ درصد می‌شود که ۳۳٫۰۹ درصد عقب‌تر از انتظار بوده است.

دبیر در ادامه به مشکلات اجرایی اشاره کرد و گفت: عدم مطالعات کافی و برآورد صحیح و دقیق کل اعتبار مورد نیاز جهت پروژه‌ها قبل از پیشنهاد پروژه و تأمین اعتبار برای پروژه‌هایی که فاقد طرح و برنامه اجرایی مشخص هستند، روش تأیید قراردادها توسط معاونت فنی و عمرانی مرکز همواره با صرف زمان زیادی همراه است، فقدان برنامه زمانبندی مناسب برای اجرای پروژه‌ها، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران، عدم اجرای پارکینگ در برخی از پروژه‌ها و مشکلات پرداخت اعتبارات غیرنقدی از جمله مشکلات عمومی در اجرا پروژه‌ها هستند.

دبیر با اشاره به مشکلات موجود در اجرا پروژه‌ها پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه را برای برطرف کردن این مشکلات اینطور مطرح کرد: به منظور تسهیل در اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای، قبل از شروع عملیات اجرایی، واحد اجرایی می‌باید در قالب یک پروژه مطالعاتی نسبت به انجام مطالعات فاز صفر، یک و دو اقدام کنند و در صورت تصویب مطالعات انجام شده، اعتبار آن را به واحدهای اجرایی ابلاغ نماید. ضمناً در مورد رفع معارض پروژه‌ها به نحوی اقدام شود که قبل از شروع عملیات اجرائی یا به موازات آن اقدام لازم معمول گردد، ضروری است قبل از هرگونه اقدام در مورد تغییر کاربری، بهره‌برداری و یا عنوان پروژه‌های مصوب، موضوع با ارائه مستندات لازم و گزارش توجیهی به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد، پیشنهاد می‌شود شهرداری تهران در طراحی بوستان‌ها، سرویس‌های بهداشتی، ساختمان‌های اداری –خدماتی و سامانه‌های حمل و نقل عمومی، نیاز ذینفعان اعم از معلولین و سالمندان را با بررسی میدانی مشخص و مدنظر قرار دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: پروژه‌ها بایستی بر اساس شاخص‌های حجم کار، اعتبار، نوع سازه و توان اجرایی و گردش مالی لازم و وظایف سازمانی تفکیک شوند تا مناطق از ورود به اجرای پروژه‌های بزرگ، پیچیده فرامنطقه‌ای و نیازمند توان تخصصی بالا منع گردند، قبل از هرگونه اقدام در مورد ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات مصوب، افزایش حجم عملیات و یا تغییر زمانبندی اجرا مندرج در بودجه مصوب و سایر مجوزهای قانونی، واحد اجرایی ذیربط ملزم به ارائه گزارش توجیهی به منظور اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران گردد، کلیه واحدهای اجرایی شهرداری از اجرای پروژه‌های غیرمصوب (فاقد) منع گردند، دستورالعمل‌ها و معیارها و استانداردهای ضوابط فنی و اجرایی پروژه‌های شهرداری تهران تهیه و بر اساس آن اقدام گردد و در پیشنهاد پروژه‌های جدید مرتبط با سایر سازمانها، موافقت سازمانهای مرتبط از قبیل سازمان اوقاف و میراث فرهنگی و غیره اخذ گردد، کلیه واحدهای شهرداری تهران که از اعتبارات تملک دارایی مالی سرمایه‌ای استفاده می‌نمایند، موظف باشند اطلاعات مربوط به پروژه‌های خود را در سامانه نظارت تکمیل نمایند و همچنین شهرداری تهران موظف گردد در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اطلاعات مربوط به کلیه کد پروژه‌ها را بطور صحیح درج نموده به طوری که در تمامی سامانه‌های شهرداری این اطلاعات یکنواخت باشد.