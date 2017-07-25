سید مقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تنیس قم در حال حاضر جایگاه خوبی در سطح کشور دارد. ما در سال ۹۵ به عنوان ششمین هیأت استانی برتر فدراسیون تنیس انتخاب شدیم در حالی که جایگاه ما از نظر امتیاز با استانهای اول و دوم فاصله کمی داشت.
وی افزود: ما در قم زیرساخت لازم برای میزبانی از رویدادهای مهم تنیس کشور را نداریم و به همین دلیل استانهای دیگر که این امکان را دارند بالاتر از ما قرار میگیرند. در حقیقت قم تنها به دلیل اینکه میزبان نشده در صدر قرار ندارد و اگر میزبانی یکی ۲ رویداد کشوری و بینالمللی را میگرفت اول یا دومین استان برتر بود.
دبیر هیئت تنیس استان قم گفت: در استانی مثل تهران یا اصفهان چند دوره مسابقات کشوری و بین المللی تنیس برگزار شده است. در تبریز نیز شاهد این میزبانیها بودهایم اما در قم امکان میزبانی به دلیل نبود زمین تنیس استاندارد و ایده آل وجود ندارد و همه داشتههای تنیس قم در بخش زمین، حدود ۵ زمین فعال است که برای استان ما بسیار ناچیز است.
خاتمی بیان داشت: حرف من این است که اگر ما موفق بودهایم و خوب کار کردهایم ما را حمایت کنند و اگر بد کار کردهایم ما را بکوبند تا تکلیف خود را بدانیم. ورزشکار ما آن قدر موفقیت کسب میکند اما به آن توجه نمیشود و حتی دیده هم نمیشود.
وی عنوان کرد: کار به جایی رسیده که ورزشکار حس کرده احتمالا همه موفقیت و قهرمانیهایش واقعا ارزشی ندارد که کسی به آن توجه نمیکند. . این برای ورزشکار ما سم است که در شرایطی قرار بگیرد که به تدریج امید خود را از دست بدهد. ما با دست خالی قهرمانانی تحویل جامعه تنیس ایران دادهایم که همگی در رنکینگ رده سنی خود در بین برترینهای ایران هستند.
دبیر هیئت تنیس استان قم تصریح کرد: تنیس قم امروز به حمایت نیاز دارد. از ما این انتقاد میشود که تعداد ورزشکار سازمان یافته ما کم است. آیا ما با این امکانات توان افزایش نیروی انسانی را داریم؟ اگر بازیکنان جدید را وارد کار کنیم آن قدر مشکل فقر زمین تنیس داریم که بازیکن سطح کشوری و ملی ما باید بیرون بماند و تماشاگر شود تا کوچکترها تمرین کنند و آموزش ببینند.
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