به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم ذاکری صبح سه شنبه در مراسم آغاز به کار جشنواره آسمان هشتم که با حضور سفیران آستانه قدس رضوی و حرم کریمه اهل بیت در روستای کردر شهرستان میناب فعالیت خود را آغاز کرد بیان داشت: مردم روستای کردر هرساله در دهه کرامت با برپایی جشنواره آسمان هشتم عطر رضوی را در منطقه انتشار می دهند.

ذاکری با اشاره به مشارکت یک هزار ۶۸ نفری از گروهای حاضر در جشنواره یازدهم بیان داشت: در این دوره جشنواره با ۲۵ رشته آغاز به کار خواهد کردکه ۲۰گروه شرکت کنند در حوزه سرود حضور خواهند داشت.

دبیر جشنواره آمان هشتم گفت:همت مردم روستای کردر رضوی در برگزاری این جشنواره ستودنی است ودر این دوره برنامه سایه سار کریمه با حضور خدام آستان حضرت فاطمه معصومه (س) تا هفتم مرداد در میناب ادامه دارد.

بخشدار بخش بنذرک میناب نیزدر این مراسم عنوان داشت: تداوم بیش از یک دهه جشنواره آسمان هشتم ومیزبانی از خدام آستان قدس وحرم حضرت معصومه(س) افتخاری است که هرساله در دهه کرامت نصیب مردم استان هرمزگان به خصوص روستای کردر در شهرستان میناب می شود.

بلاک با اشاره به اینکه شهرستان میناب قطب فرهنگی هرمزگان است بیان داشت:برگزاری بسیاری از آئین های مذهبی در میناب سبب می شود جمعیت کثیری از مردم به این شهرستان سفر داشته باشند