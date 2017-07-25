گروه بندی و برنامه مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر زیر ۱۹ سال جهان ۲۷ مرداد تا ۵ شهریورماه سال ۹۶ به میزبانی شهر «رفاع» کشور بحرین با ۷۸ برگزار می‌شود.

۲۰ تیم در این رقابت ها شرکت می کنند که مسابقات دور مقدماتی در چهار گروه پنج تیمی از ۲۷ تا ۳۱ مردادماه برگزار می شود.

گروه‌بندی دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان به قرار زیر است:

گروه اول: بحرین، آمریکا، پورتوریکو، مصر و تونس

گروه دوم: لهستان، برزیل، کوبا، ژاپن و فرانسه

گروه سوم: آرژانتین، روسیه، شیلی، کره جنوبی و ترکیه

گروه چهارم: ایران، ایتالیا، مکزیک، چین و جمهوری چک

تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در روز جمعه ۲۷ مردادماه استراحت دارد و در چهار روز بعدی به ترتیب به مصاف تیم های ایتالیا، مکزیک، چین و جمهوری چک می رود.

برنامه کامل دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر جهان به وقت تهران به قرار زیر است:

** جمعه ۲۷ مردادماه:

ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه: برزیل – فرانسه / روسیه – ترکیه

ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه: کوبا – ژاپن / شیلی – کره جنوبی

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: پورتوریکو – تونس / ایتالیا – مصر

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه: بحرین – مصر / مکزیک – چین

** شنبه ۲۸ مردادماه:

ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه: فرانسه – کوبا / شیلی – ترکیه

ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه: لهستان – برزیل / آرژانتین – روسیه

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: مصر – پورتوریکو / مکزیک – جمهوری چک

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه: آمریکا – بحرین / ایران – ایتالیا

** یکشنبه ۲۹ مردادماه:

ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه: کوبا – لهستان / آرژانتین – شیلی

ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه: ژاپن – فرانسه / کره جنوبی – ترکیه

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: پورتوریکو – آمریکا / ایران – مکزیک

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه: تونس – مصر / چین – جمهوری چک

** دوشنبه ۳۰ مردادماه:

ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه: لهستان – ژاپن / کره جنوبی – آرژانتین

ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه: برزیل – کوبا / روسیه – شیلی

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: آمریکا – تونس / ایران – چین

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه: بحرین – پورتوریکو / ایتالیا – مکزیک

** سه شنبه ۳۱ مردادماه:

ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه: ژاپن – برزیل / روسیه – کره جنوبی

ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه: فرانسه – لهستان / آرژانتین – ترکیه

ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه: مصر – آمریکا / ایتالیا – چین

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه: تونس – بحرین / ایران – جمهوری چک

روز چهارشنبه یکم شهریورماه تیم های شرکت کننده در رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان استراحت دارند و مسابقات مرحله دوم از روز پنج شنبه دوم شهریورماه آغاز می شود.

در این مرحله از رقابت های قهرمانی نوجوانان پسر جهان، تیم های پنجم گروه های دور مقدماتی برای رتبه های هفدهم تا بیستم با یکدیگر مسابقه می دهند و تیم های اول تا چهارم دور مقدماتی به صورت ضربدری به مصاف یکدیگر می روند.

بدین ترتیب تیم های اول تا چهارم گروه A به صورت ضربدری به مصاف تیم های گروه B می روند. همچنین تیم های گروه های C و D نیز با هم روبرو می شوند تا تیم های پیروز راهی هشت تیم برتر این رقابت ها شوند.