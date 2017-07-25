به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس مسعودی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه طرح پرورش استعدادهای درخشان قرآنی استان البرز، بابیان اینکه این استان ظرفیت و پتانسیل‌های قرآنی فراوانی دارد، اظهار کرد: این استعدادها موردتوجه قرار نگرفته و ساماندهی نمی‌شوند.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز در ادامه این استان را دارای استعدادهای درخشان در حوزه علوم قرآنی اعلام کرد و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی طرح پرورش استعدادهای درخشان قرآنی را به‌منظور ساماندهی و آموزش صحیح این استعدادها اجرا می‌کند.

حضور اساتید برجسته قرآنی در البرز

به گفته وی اینکه البرز را استانی دارای فرقه‌های مختلف همراه با آسیب‌های اجتماعی می‌خوانند صحیح نیست زیرا در این استان استادان و مربیان قرآنی فراوانی به فعالیت مشغول هستند.

حجت‌الاسلام مسعودی تأکید کرد: با پرورش استعدادهای درخشان می‌توان استان البرز را به جایگاه واقعی‌اش رساند و آن را استانی برتر در حوزه قرآنی تبدیل کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز ترویج فرهنگ قرآن وزندگی قرآنی در جامعه را مهم خواند و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی با بهره‌گیری از این راهکار فرهنگ‌سازی برای نهادینه کردن فرهنگ قرآن وزندگی قرآنی در میان نوجوانان و جوانان را در دستور کار خود دارد.

وی با اشاره به اینکه کسانی که انس با قرآن دارند انسان‌های وارسته هستند، گفت: متأسفانه این افراد را نتوانسته‌ایم ساماندهی کنیم تا به جایگاهی که در شأنشان است برسند.

اهمیت تحقق زندگی به سبک اسلامی

حجت‌الاسلام مسعودی در ادامه بابیان اینکه به مراکز قرآنی باید توجه بیشتری شود، گفت: با ترغیب کودکان، نوجوانان و جوانان به سمت یادگیری قرآن و جذب مؤسسات قرآنی می‌توان فرهنگ قرآن را در سطح استان نهادینه و جامعه قرآنی را ایجاد کرد.

وی با اعلام اینکه ترویج فرهنگ قرآن و تربیت قرآنی از وظایف والدین است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر قرآن به‌وسیله ای تزئینی میان مردم تبدیل‌شده است و تنها در برخی مواقع مورداستفاده قرار می‌گیرد در حالی است که همگان باید بدانند قرآن کتابی آسمانی است که با تمسک به آن می‌توان در همه‌جا موفق بود.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز هدف از پرورش استعدادهای قرآنی را تحقق سبک زندگی اسلامی در جامعه اعلام کرد و گفت: برای تحقق این مهم والدین نقش مهمی دارند.