به گزارش خبرنگار مهر، امیدهای ایران درحالی در ۳ ست پیاپی و با امتیازات ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۴ این تیم را از پیش رو برداشتند که حمید موحدی در راس کادر فنی این تیم حضور داشت.



تیم ملی والیبال امید ایران در ادامه مسابقات قهرمانی مردان آسیا فردا در آخرین دیدار مرحله نخست گروهی به مصاف تیم والیبال چین تایپه می‌رود.

نوزدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا از دوم مرداد ماه به میزبانی اندونزی آغاز شده است و تا دهم مرداد ماه ادامه خواهد داشت. ۱۶ تیم در این دوره از مسابقات حضور دارند.