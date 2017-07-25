به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی با بیان این مطلب در نشست تخصصی مدیران گردشگری مناطق ۲۲ گانه شهر تهران افزود: توسعه زیرساخت های گردشگری از مهمترین اولویت های مدیریت شهری تهران در دوره اخیر بوده است که راه اندازی مرکز ری شناسی و احداث مجموعه فرهنگی تجاری مجاور برج طغرل از جمله این زیرساخت ها در شهرری هستند.

صفوی با اشاره به اینکه بهره برداری از این مجموعه فرهنگی در جذب گردشگر و جهش فرهنگی منطقه ۲۰ تاثیر بسزایی خواهد داشت، گفت: مجموعه فرهنگی تجاری مجاور برج طغرل پتانسیل قوی فرهنگی در شهر تهران، پهنه جنوب و به ویژه شهرری محسوب می شود و مجهزترین بخش های فرهنگی برای این پروژه طراحی شده است به نحوی که پیش بینی می شود این مکان به قطب فرهنگی شهر تهران تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه مجموعه فرهنگی برج طغرل بیش از ۸۵ درصد پیشرفت دارد و روند احداث آن نیز با رعایت استانداردهای بین المللی با سرعت در حال اجراست، افزود: این مجموعه ۳ هکتاری، دارای ساختمان فرهنگی با کاربری های سالن تئاتر حرفه ای، سالن های سینما، موزه، کتابخانه، عرصه آموزشی و ساختمان رفاهی با کاربری های رستوران، فضای بازی کودکان، فروشگاه صنایع دستی، نمایشگاه صنایع دستی ومحصولات محلی است.

صفوی به تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه عظیم اشاره کرد و گفت: واقع شدن در شهرری به عنوان قطب مذهبی و گردشگری پایتخت، مجاورت با یکی از برج های تاریخی سه گانه تهران، همجواری با آثار ری باستان همچون چشمه علی، قلعه گبری، بقعه ابن بابویه، برج باروی ری و پیش بینی مجهزترین بخش های فرهنگی از جمله ویژگی هایی است که مجموعه فرهنگی برج طغرل را به پروژه ای فرامنطقه ای تبدیل کرده است.

شهردار منطقه ۲۰ با اشاره به ظرفیت های گردشگری شهرری یادآور شد: برپایی تورهای ری گردی، مراسم های مردمی و ارائه خدمات رفاهی، آموزشی و سلامت محور در اماکن تاریخی و مذهبی از مهمترین اقدامات گردشگری مدیریت شهری در سال های اخیر بوده که موجب جذب گردشگر و معرفی بیش از پیش شهرری به شهروندان شده است.

نشست تخصصی مدیران گردشگری مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با حضور شهردار منطقه ۲۰، معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، رئیس میراث فرهنگی و گردشگری شهرری، اساتید تاریخ و ری شناس در سالن همایش شهرداری منطقه ۲۰ برگزار و با قدردانی از فعالان عرصه گردشگری ادامه یافت و با بازدید از اماکن تاریخی و باستانی شهرری و زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) پایان گرفت.