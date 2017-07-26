بررسی روند اصلاح اساسنامه کمیته و فدراسیون ها در نشست هیات اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، دلیل اقدام کم سابقه اعضای هیات اجرایی برای تشکیل نشست در دو هفته متوالی اعتراضاتی است که طی روزهای گذشته به روند اصلاح اساسنامه این کمیته وارد شده است. این اعتراضات با نامه مشترک محمود خسروی وفا، علی مرادی و مهدی علی نژاد به کیومرث هاشمی و انتقاد نسبت به روند اصلاح اساسنامه آغاز شد.

اعتراض اصلی به این مسئله است که چرا کمیته ملی المپیک پیش نویس اساسنامه رو پیش از ارسال به هیات دولت و کمیته بین المللی المپیک (IOC) در اختیار اعضای مجمع قرار نداده است؟

در اولین واکنش به این اعتراضات، کیومرث هاشمی هفته گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که از دبیرکل کمیته خواسته پیش نویس اساسنامه را در اختیار اعضای مجمع قرار دهد.

این موضوع در نشست شنبه گذشته هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و خارج از سه دستور العمل تعیین شده برای این نشست هم مورد بحث قرار گرفت. در این نشست با ارائه مستندات یعنی نامه های دریافتی کمیته ملی المپیک از کمیته بین المللی المپیک، اعلام شد که روند طی شده در رابطه با اصلاح اساسنامه بر اساس تاکید IOC بوده است.

ظاهرا کمیته بین المللی المپیک به صورت مکتوب از کمیته ملی المپیک خواسته بود تا پیش نویس اساسنامه را قبل از ارسال به اعضای مجمع در اختیار این کمیته یعنی IOC قرار دهد. سپس در ادامه پس از بررسی توسط اعضای مجمع و اعمال نظرات پیشنهادی آنها، جهت بررسی و تائید نهایی مجددا به IOC ارسال شود.

بر همین اساس در نشست هفته گذشته اعضای هیات اجرایی اعتراضات وارد شده به روند اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک به نوعی رد شد با این حال این موضوع یعنی «روند اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک» قرار است در نشست بعدی آنها مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

این نشست شنبه آینده برگزار می شود. این شسصت و نهمین نشست اعضای هیات اجرایی است که تشکیل خواهد شد و تنها دستور العمل دقیق تعیین شده برای آن پرداختن به همین موضوع ءروند اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک است. البته بررسی روند اساسنامه فدراسیون ها نیز در کنار اساسنامه کمیته در دستور کاراست.

به گزارش مهر، نشست هفته آینده هیات اجرایی کمیته ملی المپیک از ساعت ٧ صبح آغاز می شود.