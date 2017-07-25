به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه بالاترین ثروت عالم جوانان هستند، اظهار کرد: فرصت عالم فرصت بزرگ شدن است لذا باید بزرگ و بخشنده باشیم.

وی با اشاره به اینکه نه تنها باید قدر لحظات را بدانیم بلکه باید برای زمان هم برنامه ریزی داشته باشیم، افزود: متاسفانه امروز دچار برخی تله های روانی در جامعه هستیم.

امام جمعه شهرستان بیرجند با بیان اینکه محور معارف دین رشد است، عنوان کرد: اگر در جامعه نتوانیم رشد پیدا کنیم به معنی این است که خودمان را ارزان فروخته ایم.

مسئولیت سه ساله ای که ۸ سال به طول انجامید

وی با اشاره به انتخابش به عنوان امام جمعه بیرجند و قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، بیان کرد: در ابتدا مقرر شده بود که تنها سه سال در شهرستان بیرجند خدمت کنم اما این خدمت هشت سال به طول انجامید.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه اصل برنامه من برای شهرستان بیرجند هشت سال نبوده است، گفت: پس از انتخاب شدن نماینده ولی فقیه در استان قصد رفتن داشتم اما به پیروی از فرمان مقام معظم رهبری به وظیفه خود در بیرجند ادامه دادم.

وی با اشاره به اختلاف سلیقه با برخی از مردم و دوستان، اظهار داشت: علی رغم اختلاف نظرها اما در هر کجا که خدمت کنم برای رهبری یاور تربیت خواهم کرد.

امام جمعه شهرستان بیرجند با بیان اینکه انقلاب اسلامی امانت شهدا است، افزود: هر کس که می خواهد مسئولیتی در جامعه داشته باشد باید بداند حساب و کتاب او با شهدا خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه علی رغم اختلاف نظرها اما تا کنون امام جمعه همه مردم حتی قاتلان هم بوده ام و تا آخرین روز خدمت خواهم بود، گفت: باید بتوانیم به قلب حوادث وارد شویم تا بتوانیم به انقلاب و نظام خدمت کنیم.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه قبل از عزیمت به استان به دنبال مسائل مرجعیت خود بوده ام، عنوان کرد: در حال حاضر به عنوان یک سرباز کوچک نظام تصمیم گرفته ام به مرکز کشور برگردم و ادامه خدمت خود را در آن جا دنبال کنم.

درد محرومان استان همیشه همراه من خواهد بود

وی ادامه داد: پس از استعفای من پیشنهادات بسیاری برای ارائه خدمت داده شده است اما هنوز نتوانسته ام به نتیجه ای قطعی برسم چراکه متاسفانه آنقدر سیاسی بازی ها در جامعه زیاد شده است که هر طرف را انتخاب کنم از طرف دیگر مطرود شده به حساب خواهم آمد.

امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور و به تبع آن در استان جمع محرومی وجود دارد که آن طور که باید به آن ها رسیدگی نشده است، گفت: یکی از دردهایی که همیشه از استان همراه من خواهد ماند درد محرومین استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه انقلاب باید مشکل محرومین را حل کند، اظهار داشت: اگر مشکل محرومان برطرف نشود انقلاب ما دیگر اسلامی نخواهد بود.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به اینکه درصد بالای انسان هایی که در جامعه نق می زنند به دلیل این است که کار فرهنگی به خوبی انجام نشده است، بیان کرد: با درخواست های مکرر و سربلندی از استان می روم.

عده ای جز خراب کردن مسئولان کار دیگری نداشته اند

وی با بیان اینکه سبک آِیت الله جوادی آملی را دنبال خواهم کرد، افزود: استان را هیچ وقت رها نخوام کرد و پس از این نیز حضورم در استان به عنوان یک حوزوی و همشهری ملموس خواهد بود.

امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه علی رغم اینکه برخی وظیفه خدمت رسانی به مردم را دارند اما کاری جز خراب کردن مسئولان دیگر نداشته اند، گفت: طی هشت سال خدمتی که در استان داشته ام از هیچکس ناراحتی ندیدم و همواره خود را مدیون مردم می دانم.

وی با بیان اینکه تا زنده ایم از مبانی انقلاب، دین، توحید و استکبارستزی دفاع و با هر کسی که بوی استکبار بدهد مبارزه خواهیم کرد، اظهار داشت: طی هشت سال خدمتی که در استان داشته ام به قدر وسع به محرومین، مردم و روحانیون استان خدمت و رسیدگی کرده ام.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به اینکه برای اختلافات فکری ارزش زیادی قائل هستم، افزود: ۱۹ آدینه تا کنون در استان برگزار کرده ایم.

وی با بیان اینکه مجموعه عظیم قرآنی که ساخته شده است حاصل نیم قرن تلاش بنده با بزرگ ترین شخصیت های دینی بوده است، گفت: حدود سه هزار مدخل قرآنی در فرهنگ قرآنی وجود دارد که باید به آن ها توجه ویژه شود.

از هیچ دولتی یک ریال اعتبار نگرفته ام

امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه در تمام طول خدمت از هیچ یک از دولت ها حتی یک ریال هم اعتباری دریافت نشده است، عنوان کرد: به اقتضای سخنرانی هایی که سالیانه در جمع ائمه جمعه کشور داشته ام خوشبختانه امروز شهرستان بیرجند را با اندیشه می شناسند.

وی با بیان اینکه فحش دادن و نق زدن در استان کاری را از پیش نمی برد، گفت: در استان باید کار انجام شود تا بتوانیم پیشرفت کنیم.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکلات ما در کشور و استان به روز نبودن است، بیان کرد: تغیییر فرهنگ در کشور نیروی کار و اندیشه نیاز دارد.

وی با بیان اینکه انسان ها را باید شکوفا کرد نه اینکه آن ها را شکست، افزود: همه باید نگاهی باز داشته باشیم چراکه قرآن و گرایش های علمی می تواند در آینده استان تاثیر داشته باشد.

مسئولیت اجرایی در کشور را نمی پذیرم

امام جمعه شهرستان بیرجند در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر ادامه فعالیت در پست های اجرایی کشور، گفت: اگر می خواستم مسئولیت اجرایی داشته باشم از سال های قبل می توانستم آن را دنبال کنم.

وی با اشاره به اینکه به عنوان کسی که در عالی ترین سطح فقه قرار دارد فکر مسئولیت اجرایی در کشور را ندارم، افزود: به برکت خون شهدا با بنیاد شهید همکاری جدی خواهم داشت اما این همکاری در درجه مسئولیت اجرایی نخواهد بود.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه موضوع استعفای من به هیچ عنوان سیاسی نیست، ادامه داد: من سیاسی بازی را یاد ندارم.

وی با اشاره به اینکه اهل فتنه و فتنه گران را بسیار محدود می دانم، عنوان کرد: فتنه گر کسی است که بخواهد ولایت فقیه را تخریب و با آمریکا یکی باشد لذا کسانی که در انتخابات اختلاف نظر دارند فتنه گر محسوب نمی شوند.

امام جمعه شهرستان بیرجند با بیان اینکه مسئولین استان باید با اخلاص کار کنند و مردم در جهت رشد خود تلاش بسیار داشته باشند، افزود: متاسفانه آن چه امروز به نام دین در جامعه ارائه می شود با اصل دین تفاوت دارد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب را انسانی فرهیخته و فرهنگی انجام می دهد اما متاسفانه آن را سیاسی بازی کرده ایم، گفت: فرهنگ کاری زوری و دستوری نیست بلکه باید با اندیشه انجام شود.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه امام جمعه بعدی استان باید محبت داشته باشد و درد مردم را درد خود بداند، اظهار کرد: هیچ مکانی در استان به نام من ثبت نشده است.

وی با اشاره به اینکه موسسه اولوالالباب شهرستان بیرجند وقف قرآن و علم است و اندیشه جهانی کردن آن را داریم، عنوان کرد: جریان تحصنات اخیر در استان را نمی پسندیدم و به نظر من جالب و به صلاح نبوده است.

علاقه ای به دو قطبی شدن جامعه به خاطر خودم ندارم

امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه اقداماتی را دنبال کرده ام اما در استان مورد قبول واقع نشده است، ادامه داد: شهدای باقریه باید در سطح استان بزرگ ترین مرکز فرهنگی و اندیشه ای قرار بگیرد.

وی افزود: تلاش های زیادی انجام شد تا حکیم نزاری به عنوان مرکز عظیم فرهنگی استان شناخته شود ولی متاسفانه انجام نشد.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه با عشق از استان می روم، گفت: من اصول گرای اصلاح طلب در چارچوبه نظام و رهبری هستم و علاقه ای به دو قطبی شدن جامعه به خاطر خودم ندارم.

وی با اشاره به حمایت برخی از مردم در جهت ادامه دادن فعالیت خود در استان، عنوان کرد: دیگر در استان ماندنی نیستم و مسئولیتی فرهنگی را در جای دیگر ادامه خواهم داد.