به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر سه شنبه در جلسه بیمه و بازسازی افزود: شهرداری ها و دهیاری ها موظف به تامین بخشی یا کل اعتبارات برای گسترش حوزه بیمه ای خواهند شد و اقدامات دیگر نیز برای تامین اعتبار این حوزه انجام خواهد شد.

نیک اقبالی گفت: در این جلسه مصوب شد که تمام ساختمان های دولتی در دوران اجرای طرح توسط پیمانکار و پس از بهره برداری بیمه شوند.

نیک اقبالی کرد: کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی یک کارگروه مهم است.

وی افزود: در حوزه بیمه ای تلاش می شود میزان پوشش بیمه ای در استان افزایش داده شود و نسبت به گسترش بیمه در بخش های مختلف اقدام شود.

معاون عمرانی استاندار گفت: پیش بینی و پیشگیری، بازسازی و بازتوانی و مقابله از حوزه هایی است که باید فعالیت لازم در آن بر اساس هدف گذاری ها انجام شود.

نیک اقبالی بیان داشت: در استان سوله های مدیریت بحران مشخص شده است و امکانات متناسب با نیاز استان نیز دپو شده است.

وی افزود: لازم است گزارشی از وضعیت اقلام و تجهیزات انبار دستگاه های مختلف ارائه شود.

نیک اقبالی همچنین بااشاره به لزوم ارائه لیست تجهیزات خودرویی آوار برداری و خودروهای سنگین دستگاه ها بر بروز رسانی اطلاعات این حوزه تاکید کرد.

وی نقش آموزش در کاهش خسارات ناشی از حوادث را بالا دانست.

نیک اقبالی گفت: آموزش ۵۰ راننده آوار برداری در استان محقق می شود.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به اهمیت کفن و دفن شرعی و قانونی اموات در حوادث گفت: اطلاعات ۵۰ روحانی که آمادگی کمک به این حوزه در استان را دارند توسط دستگاه متولی احصاء و معرفی شوند.