آتش سوزی وسیع در پایگاه دریایی خرمشهر

میلاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱:۵۰ دقیقه آتش سوزی در قسمت نیزارها و درختان و نزدیک بخشی از منازل مسکونی پایگاه دریایی خرمشهر پشت فروشگاه اتکا رخ داد.

وی از اعزام هشت گروه اطفای حریق و امدادی به صحنه حادثه خبر داد و گفت: ساعت ۱۱:۵۴ دقیفه تیم اطفای آتش نشانی به محل آتش سوزی رسید که در مرحله نخست ۶ تیم عملیاتی درگیر عملیات شد و در ادامه یک تیم اطفای حریق از آتش نشانی اداره بندر و یک خودروی امداد و نجات حامل دستگاه تنفسی نیز به تیم های عملیاتی اضافه شد.

سخنگوی آتش نشانی خرمشهر از ادامه تلاش ها برای مهار آتش سوزی خبر داد و گفت: در همان لحظات اولیه معاون عملیات سازمان آتش نشانی به محل وقوع آتش سوزی حاضر شد و خود مستقیما فرماندهی تیم ها رو به عهده گرفت و تیم های عملیاتی برای مهار آتش تلاش می کنند.