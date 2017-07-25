  1. استانها
  2. خوزستان
۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۶

سخنگوی آتش نشانی خرمشهر خبر داد:

آتش سوزی وسیع در پایگاه دریایی خرمشهر

آتش سوزی وسیع در پایگاه دریایی خرمشهر

خرمشهر - سخنگوی سازمان آتش نشانی و ایمنی خرمشهر از آتش سوزی وسیع در سایت مسکونی پایگاه دریایی خرمشهر خبر داد.

میلاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱:۵۰ دقیقه آتش سوزی در قسمت نیزارها و درختان و نزدیک بخشی از منازل مسکونی پایگاه دریایی خرمشهر پشت فروشگاه اتکا رخ داد.

وی از اعزام هشت گروه اطفای حریق و امدادی به صحنه حادثه خبر داد و گفت: ساعت ۱۱:۵۴ دقیفه تیم اطفای آتش نشانی به محل آتش سوزی رسید که در مرحله نخست ۶ تیم عملیاتی درگیر عملیات شد و در ادامه یک تیم اطفای حریق از آتش نشانی  اداره بندر و یک خودروی امداد و نجات حامل دستگاه تنفسی نیز به تیم های عملیاتی اضافه شد.

سخنگوی آتش نشانی خرمشهر از ادامه تلاش ها برای مهار آتش سوزی خبر داد و گفت: در همان لحظات اولیه معاون عملیات سازمان آتش نشانی به محل وقوع آتش سوزی حاضر شد و خود مستقیما فرماندهی تیم ها رو به عهده گرفت و تیم های عملیاتی برای مهار آتش تلاش می کنند.

کد مطلب 4040995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه