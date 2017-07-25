به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی سجادی دبیر اجرایی نهمین گردهمایی علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران با بیان این مطلب که ترجمه فارسی کتاب طب عمومی مورتاگ در گردهمایی علمی پزشکان عمومی رونمایی می شود، گفت: نهمین گردهمایی علمی فصلی انجمن با شعار «طب عمومی بنیان ارائه خدمات سلامت»، از ۴ تا ۶ مرداد ۹۶ در محل سالن همایش های رازی برگزار می شود.

وی ادامه داد: ترجمه و عرضه کتاب طب عمومی مورتاگ به همت انجمن پزشکان عمومی ایران و با همکاری یک تیم مترجم حرفه ای و استادان مبرز رشته های مختلف پزشکی، به عنوان اولین ترجمه یک رفرنس شناخته شده طب عمومی، انجام گرفته است و کیفیت بالای کار مورد تحسین شخص پروفسور مورتاگ قرار گرفته است.

سجادی افزود: کتاب طب عمومی مورتاگ به‌عنوان رفرنس طلایی و استاندارد طب عمومی و مراقبت-های اولیه در بسیاری کشورهای جهان شناخته‌شده و این کتاب تاکنون به چهارده زبان ترجمه شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون جای یک کتاب مرجع با نگاه طب عمومی در کشور خالی بوده است، ابراز امیدواری کرد ترجمه این کتاب معتبر و قابل اتکا توسط انجمن پزشکان عمومی، گامی در جهت رفع این نقیصه باشد و در اینده شاهد باشیم که یک کتاب مرجع طب عمومی به عنوان رفرنس رسمی آموزشی این رشته قرار گیرد.

سجادی با اشاره به اینکه این گردهمایی برای همکاران دارای امتیاز بازآموزی است، تصریح کرد: موضوعات علمی متنوعی توسط استادان برجسته دانشگاه های علوم پزشکی کشور طی سه روز ارایه می شوند که مباحث علم روز اخلاق پزشکی، پزشکی قانونی، مدیریت ارطبات با بیمار و مدیریت استرس در فضای درمانی، مدیریت جامع بیمار دیابتی، تغذیه درمانی و مکمل ها در چاقی، لاغری و بیماری های مزمن و تازه های مراقبت از پوست از جمله محورهای این برنامه هستند.