به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی ظهر سه‌شنبه در جلسه کمیته همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش خراسان شمالی، بر اهمیت همکاری و همراهی حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش برای تربیت دینی نسل آینده تأکید کرد.

حجت‌الاسلام یعقوبی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که تنها همدلی و هم‌فکری با ولی زمان کفایت نمی‌کند بلکه باید با ولی زمان همراه شویم.

وی افزود: نباید جلوتر و یا عقب‌تر از ولی حرکت کرد، بلکه باید همراه و همگام حرکت کرد و با ایشان همدل و همفکر بود.

وی بابیان اینکه همراهی با ولی‌فقیه سبب سعادت دنیوی و اخروی جامعه اسلامی می‌شود، عنوان کرد: رهبر راه را نشان می‌دهد و رهروی و همراهی کردن این مسیر بر عهده پیروان است.

امام‌جمعه بجنورد با اشاره به اینکه رمز پیروزی اهل‌بیت(ع) به‌ویژه حضرت معصومه در امر تبلیغ دین، اخلاص بود اظهار کرد: اگر همه ما اخلاص را چاشنی کارها کنیم موفق خواهیم شد.

حجت‌الاسلام یعقوبی گفت: همان‌گونه که انبیا و ائمه اطهار(ع) ذهن‌ها را برای پذیرش دین و تسلیم شدن در برابر فرمان پروردگار آماده می‌کردند، مبلغان دینی که به مدارس اعزام می‌شوند هم باید با تأثیر بر اذهان دانش آموزان، رسالت خود را به‌درستی ایفا کنند.

وی بابیان اینکه روحانیون و مبلغان دینی رسالت خطیری در برابر امت اسلامی دارند، افزود: حضرت معصومه(س) و همه اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) مصداق ایمان، هجرت و جهاد درراه خداوند متعال هستند و با استفاده از این فضیلت‌ها توانستند پیام‌های دین مبین اسلام را به دنیا ارزانی کنند.