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۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۴۸

معاون امداد و نجات هلال احمر خوزستان:

آماده باش تیم های امداد و نجات در اندیکا

آماده باش تیم های امداد و نجات در اندیکا

اهواز ـ معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان از آماده باش تیم های امداد و نجات در شهرستان اندیکا به دلیل احتمال آتش سوزی دوباره در کوه اودیب خبر داد.

صادق سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وزش باد شدید و اطفای حریق کوه اودیب که به تازگی انجام شده بود، پیش بینی می شود این آتش سوزی دوباره تکرار شود.

وی افزود: بنابراین با اعلام درخواست مسئولان امر به ویژه فرمانداری شهرستان اندیکا، نیروها و تیم های امداد و نجات هلال احمر به صورت آماده باش در منطقه حضور دارند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان در پایان عنوان کرد: با توجه به عدم اعلام پایان عملیات در کوه اودیب از سوی مرکز کنترل عملیات هلال احمر به دلیل پیش بینی آتش سوزی دوباره هنوز تیم های ما حضور دارند.

کد مطلب 4041056

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