آماده باش تیم های امداد و نجات در اندیکا

صادق سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وزش باد شدید و اطفای حریق کوه اودیب که به تازگی انجام شده بود، پیش بینی می شود این آتش سوزی دوباره تکرار شود.
وی افزود: بنابراین با اعلام درخواست مسئولان امر به ویژه فرمانداری شهرستان اندیکا، نیروها و تیم های امداد و نجات هلال احمر به صورت آماده باش در منطقه حضور دارند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان در پایان عنوان کرد: با توجه به عدم اعلام پایان عملیات در کوه اودیب از سوی مرکز کنترل عملیات هلال احمر به دلیل پیش بینی آتش سوزی دوباره هنوز تیم های ما حضور دارند.
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