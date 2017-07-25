شناسایی محل دپوی پوشاک قاچاق در «رودهن»/لباس های قاچاق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری، بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، به بیان گزارشی از توفیقات اجرای طرح عملیات مشترک ذوالفقار ۹۶ در شرق استان تهران، با محوریت شهرستان پردیس پرداخت و گفت: در این راستا ماموران نیروی انتظامی موفق به کشف انبار قاچاق کالا در «رودهن» شدند.

وی با بیان این که این انبار حاوی مقادیر زیادی از دپوی پارچه‌های بی کیفیت مربوط به کشورهای خارجی بود، اظهار داشت: حدود ۴ کانتینر لباس قاچاق در این انبار کشف شد و تاکنون مدارک گمرکی برای این لباس ها ارائه نشده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از ادامه طرح عملیات مشترک ذوالفقار ۹۶ در شرق استان تهران خبر داد و گفت: تاکنون این طرح توفیقات فراوانی در شرق تهران داشته است و همچنان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: همکاران من در پلیس، هرگز نخواهند گذاشت تا عده ای با ارتکاب به جرائم مختلف در شرق استان تهران به اقتصاد کشور آسیب برسانند و یا موجب آزردگی مردم و شهروندان شوند.

ناظری از مردم خواست تا هرگونه مورد مشکوک را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.