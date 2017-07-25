به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد داداش زاده ظهر سه شنبه در نشست روحانیون مستقر آذربایجان غربی که در محل حوزه علمیه امام خمینی (ره) برگزار شد، افزود: با حمایت های استاندار آذربایجان غربی تعداد روحانیون مستقر استان از ۴۶ به ۱۰۰ نفر رسید که در حال برنامه ریزی برای افزایش این تعداد به ۲۰۰ روحانی مستقر هستیم.

وی ادامه داد: در دهه کرامت و عیاد تبلیغات اسلامی با حضور روحانیون برای ۴۰۰ هزار نفر از هم استانی هایی که در مناطق کم برخوردار زندگی می کنند با ۲۵۰ هیئت مذهبی، ۱۰ موسسه قرآنی و ۲۰ کانون تبلیغاتی برنامه های مذهبی و فرهنگی خواهیم داشت که تاکنون هزار برنامه مذهبی برای کاهش آسیب های اجتماعی اجرا شده است.

مسئول موسسه غدیرشناسی کشور نیز در این نشست بر ایجاد موج معرفتی ولایت شناسی و مقابله با هجمه های فکری دشمنان تاکید کرد. و افزود: باید با تبلیغ و ترویج اصل ولایت پاسخگوی شبهات در جامعه باشیم.

حجت الاسلام سعید شاه آبادی با اشاره به پویایی مکتب ولایت تصریح کرد: ولایت تنها مکتبی است که آموزه های خود را از منابع مختلف اثبات می کند و بر پایه این آموزه ها با افکار انحرافی جریانهای تکفیری مقابله می کند.

وی در ادامه این نشست از ایجاد نخستین دفتر نمایندگی موسسه غدیرشناسی حوزه های علمیه کشور در مدرسه علوم دینی امام خمینی (ره)ارومیه خبر داد.

در نشست فصلی روحانیان، استادان حوزه و دانشگاه در خصوص جریانهای تکفیری، غدیرشناسی و شیوه تعامل با مذاهب به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این مراسم به جهت احیا و نشر فرهنگ دینی و حمایت های استاندار آذربایجان غربی در تامین منابع مالی برای روحانیون مستقر استان لوح تقدیر رئیس سازمان تبلیغات کشور به وی اهدا شد.

نشست فصلی روحانیان با حضور ۱۰۰ روحانی از سراسر استان و با موضوع آموزش دانش افزایی امامت و به روز کردن اطلاعات روحانیون در راستای تبلیغ دینی و کاهش آسیب های اجتماعی برگزار شد.