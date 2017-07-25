به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار تیم ملی بسکتبال در تورنمنت بین المللی اطلس چین امروز سه شنبه برگزار شد و طی آن تیم ملی کشورمان موفق شد برابر میزبان خود به برتری ۷۲ بر ۶۴ دست پیدا کند.

شاگردان مهران حاتمی دومین دیدار خود در تورنمنت بین المللی اطلس چین را فردا برابر نماینده آمریکا برگزار می کند.

این دومین تورنمنت بین المللی چین است که تیم ملی کشورمان در آن شرکت می کند. پیش از این و طی روزهای گذشته چین میزبان تورنمنت بین المللی اطلس اسپرت بود که تیم ملی کشورمان با کسب عنوان سوم به کار خود در آن پایان داد.