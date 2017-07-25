نخستین (سرای محله) در شهرک مهرگان نکا کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی نخستین سرای محله شهرک مهرگان عصر سه شنبه با حضور مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی، نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان ارشد استانی و شهرستانی کلنگ‎زنی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در حاشیه این مراسم ساخت خانه محله را راهکاری جهت سلامت اجتماعی مردم این منطقه برشمرد که به خوبی می تواند بخش اعظمی از آسیب های اجتماعی و فرهنگی اهالی شهرک مهرگان را کاهش دهد.

محمود ذوالفقاری افزود: این ساختمان به مساحت ۴۵۰ متر مربع زیر بنا در چهار طبقه و با اعتبار هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان توسط اداره راه وشهرسازی وبهزیستی طی ۶ ماه آینده افتتاح و به بهرداری می رسد.