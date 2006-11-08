اصفهان قهرمان نخستین دوره مسابقات سه گانه کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور 100 ورزشکار از 24 استان کشور در روز سه شنبه 16 آبان ماه در جزیره کیش برگزارشد که بعد از پایان این دیدارها دربخش تیمی استان اصفهان به مقام اول رسید، تیم تهران دوم و تیم زنجان به همراه تیم آذربایجان شرقی مشترکا سوم شدند.

بنابراین گزارش دربخش انفرادی ابراهیم هداوندی از تهران اول شد مسعود حج فروش ازاصفهان وعلی مشهود لو از زنجان مدالهای طلا نقره وبرنز را بدست آورند.

در این رقابتها که به طور رسمی برای اولین بار درکشوربرگزارشد ورزشکاران به طور پیوسته درسه ماده شنای 1500متر، دوچرخه سواری 40 کیلومتر و دوی صحرانوردی 10کیلومتر به رقابت پرداختند.

بعد از پایان این مسابقات بیست نفر اول برای دعوت به دومین دوره اردوی تیم ملی سه گانه کشور انتخاب ومعرفی شدند که اسامی آنها بدین شرح است :

ابراهیم همدانلو، مسعود حج فروش، علی مشهد لو، میلاد ستارزاده، محمد ابراهیم زاده، محمد کاظم حججی، سید صمد رضوی، محسن حافظی، سید محمد جبرئیلی، احمد اکبر نژاد، فرزاد عباسی، داوود قضنفرچاهی، محمد گنج علی، داوود بهرامی، مسعود علی مردانی، مسعود مقیم، سید محسن اسلامی، کارن قاراخانیان، میر باقر مسعودی، سید باقر مسعودی، رضا پور مراد ناصری، فرزاد دادفر.