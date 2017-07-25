مهران شهسوار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در هفته پایانی نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ساحلی، چهارشنبه میزبان تیم شاهین خزر رودسر هستیم و فقط برای پیروزی در این دیدار به میدان خواهیم رفت.
وی افزود: با پایان رقابتهای لیگ فوتبال ساحلی امیدهای کشور به بازیکنان استراحت دادیم و شرایط خوبی برای دیدار فردا داریم.
شهسوار تصریح کرد: متاسفانه برای دیدار مقابل تیم شاهین خزر رودسر، بهزاد عرب جز و محمد درزی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم اما امیدواریم تا با پیروزی در این دیدار شکستهای خانگی این فصل خود را جبران کنیم و پیروزی را به هواداران و مهندس خسرونژاد مالک تیم تقدیم کنیم
وی در خصوص تیم شاهین خزر رودسر گفت: شاهین خزر رودسر از تیمهای قدیمی و ریشه دار فوتبال ساحلی کشور بوده و نتایج خوبی در این فصل گرفته است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم سه امتیاز این دیدار خانگی را کسب کنیم، جای نماینده رودسر را در مکان ششم جدول در پایان نیم فصل نخست خواهیم گرفت.
مصدومیت بازیکنان در نیم فصل نخست به ملوان ضربه زد
سرمربی تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز با اشاره به مصدومیتهای پیاپی بازیکنان تیمش، اظهار کرد: در طول نیم فصل نخست در هیچ مسابقهای نتوانستیم بازیکنان را به دلیل مصدومیت و محرومیت به طور کامل در اختیار داشته باشیم.
شهسوار افزود: در طول نیم فصل نخست میلاد درزی، بهزاد عرب جز، داوود کریمی، محمد درزی، وحید قلی پور، علی صیدانلو و محمد ایرجی را در دیدارهای مختلف به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم و میتوان گفت بد شانس هم بودیم.
وی یادآور شد: هنوز هم این قول را میدهم که در نیم فصل دوم نتایج بهتری خواهیم گرفت و شکستهای نیم فصل نخست را جبران میکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملوان بندرگز در هفته یازدهم و پایانی نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاههای کشور، چهارشنبه راس ساعت ۲۱ در استادیوم امام رضا (ع) بندرگز میزبان تیم شاهین خزر رودسر است.
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