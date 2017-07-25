بقاع متبرکه سمنان باید کانون های فرهنگی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه رقابت های قرآنی استان سمنان، به میزبانی عمارت خیل خان مهدیشهر، ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی امور ترویجی دین مبین اسلام در بقاع متبرکه، بیان کرد: بقاع متبرکه به فرمایش رهبر معظم انقلاب باید کانون های فرهنگی باشند که خوشبختانه پس از فرمایشات معظم له این کانون ها روز به روز بیشتر می شوند.

وی افزود: در فضاهای معنوی استان سمنان اقدامات خوبی در حال انجام است که البته باید به معارف اسلامی در آنها ترویج و تبلیغ شود و صرفا به مراسم ظاهری بسنده نشود.

عضو خانه ملت گفت: در بقاع متبرکه باید تفسیر قرآن، احادیث و ... بیشتر ترویج پیدا کند چرا که قطعا می تواند فضاها به سمت جبهه فرهنگی مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرکت باشند و باید این روند را تسریع بخشید.

همتی در دیگر بخش سخنان خود به اجر اخروی و دنیوی وقف پرداخت و گفت: همه چیز گذرا است جز آنچه الهی محسوب می شود و آن کسی که در دنیا کارهای خیر کرده که آخرت را بر می گزیند، خداوند برای او رضایتی دو جانبه بین خدا و مخلوق قرار می دهد و این اوج آن چیزی است که باید انسان به دنبال آن باشد که وقف در زمره بهترین آنها است.

وی افزود: واقفان قرآنی یک راه درست الهی را برگزیدند و این نشان از ارادت و هوشیاری آنها دارد که بهترین راه را انتخاب کرده اند چرا که وقت در همه حوزه ها می تواند رخ دهد و طبعاً با توجه به آنچه مد نظر واقف است، می تواند نیازهای آن منطقه و جامعه و ائمه اطهار(ع) باشد اما آنچه لازم است، رضایت الهی محسوب می شود.

نماینده مردم سمنان سرخه و مهدیشهر گفت: زمانی شخصی پرسید چرا در دعای دست ذکر حسنه را به کار می بریم و نه حسنات مگر فضائل الهی محدود هستند؟ امام خمینی(ره) درباره آن می فرمایند این حسنه، همان رضایت الهی است که در واقع این امر، عین همان چیزی است که اهمیت فراوانی دارد لذا یکی از راه های رسیدن به حسنه یا رضایت الهی، وقف محسوب می شود.

این مراسم به تقدیر از برگزیدگان رشته های مختلف مسابقات قرآن و تجلیل از واقفان پیگیری شد.