به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی شامگاه سه شنبه در دیدار رئیس کمیته امداد کشور با امام جمعه یاسوج افزود: تعهد سه ماهه ۸۷۵ میلیون تومان بود که این میزان رشد چشمگیری داشته است.
محبی تصریح کرد: یک میلیارد و ۳۴۶ میلیون تومان زکات در سال گذشته در استان جمع آوری شد.
وی افزود: در راستای تخصیص این مبلغ ۸۸ پروژه در حوزه های مختلف در کمیته امداد استان تعریف شد.
محبی بیان داشت: در سال گذشته در شهرستانها عامل زکات نداشتیم و در سال جاری این موضوع نیز محقق شد.
مدیر کل کمیته امداد استان تشکیل شورای زکات در روستاها را از دیگر فعالیتهایی محقق شده در سال جاری عنوان کرد.
محبی افزود: فعالیت کمیته امداد در حوزه آسیبهای اجتماعی نیز با محتوای فرهنگی خوب و مناسب و با شرایط مختلف برای حانواده های تحت حمایت ارائه می شود.
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