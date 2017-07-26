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۴ مرداد ۱۳۹۶، ۷:۴۸

رئیس سازمان دانش آموزی کهگیلویه وبویراحمد:

۵۰۰مربی ودانش آموز دراردوهای سازمان دانش آموزی استان شرکت می کنند

۵۰۰مربی ودانش آموز دراردوهای سازمان دانش آموزی استان شرکت می کنند

یاسوج - رئیس سازمان دانش آموزی کهگیلویه وبویراحمد گفت: ۵۰۰ مربی و دانش آموز در اردوهای سازمان دانش آموزی استان شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن زاده شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این اردوها برای افراد فعال در گروههای مختلف، منتخب اعضای گروه پیشتازان وفرزانگان برگزرا می شود.

وی بیان داشت: این اردوها از نیمه دوم مردادماه آغاز و تا ۱۴ شهریورماه نیز ادامه دارد.

حسن زاده برگزاری این اردوها را در چهار مرحله عنوان کرد و گفت: این اردوها در قالب اردوهای مهارتی و تشکیلاتی و با محوریت تربیت اجتماعی برگزرا می شود.

وی تصریح کرد: برگزاری این اردوها به صورت قطبی و با حضور دانش آموزان ومربیانی از استانهای فارس، بوشهر، خوزستان، کرمان، کهگیلویه وبویراحمد وهرمزگان است.

کد مطلب 4041396

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